Разработчики Dungeon Automata определились с датой выхода необчного автобатлера

Разработчики представили новый трейлер Dungeon Automata — необычной ролевой игры, которая объединяет исследование подземелий, автоматические сражения и программирование поведения персонажей. Релиз состоится 26 января 2027 года, а в Steam уже доступна бесплатная демоверсия.

Главная особенность Dungeon Automata заключается в том, что игрокам предстоит не столько самостоятельно управлять героями в бою, сколько заранее продумывать их действия. Для этого используется система визуального программирования, позволяющая задавать поведение големов с помощью логических команд.

Чтобы покорить загадочную башню, придётся внимательно изучать действия противников, совершенствовать алгоритмы своих бойцов и подбирать эффективные комбинации способностей. При этом важную роль играет взаимодействие между участниками отряда — правильно настроенные големы смогут дополнять друг друга в сражениях.

Новый трейлер подробно демонстрирует игровой процесс, в котором победа зависит от экспериментов, анализа ошибок и постепенного улучшения тактики. Разработчики предлагают буквально запрограммировать собственный путь к победе.

Dungeon Automata выйдет 26 января 2027 года на PC. Уже сейчас желающие могут опробовать игру благодаря бесплатной демоверсии в Steam.