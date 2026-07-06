Студия Myrion Studio анонсировала кооперативный ролевой экшен Dungeon Betwixt в поджанре extraction looter

Студия Myrion Studio представила свой новый проект под названием Dungeon Betwixt, который позиционируется как фэнтезийная ролевая игра в поджанре extraction looter с упором на динамичные ближние бои и кооперативное прохождение. Страница проекта уже опубликована в цифровом магазине Steam, хотя точная дата выхода пока не сообщается.

В Dungeon Betwixt игрокам предстоит совершать опасные экспедиции в подземелья, где главной задачей станет сбор ценной добычи и успешная эвакуация. Перед каждым рейдом пользователям предложат выбрать класс персонажа, тщательно подобрать экипировку и определить, каким снаряжением они готовы рискнуть. Внутри подземелий опасность представляют не только агрессивные монстры и скрытые ловушки, но и другие искатели приключений, управляемые реальными игроками. Успех вылазки зависит не столько от победы во всех столкновениях, сколько от умения вовремя отступить с собранными сокровищами.

Боевая система в игре ориентирована на сражения в ближнем бою с видом от 1 лица. Разработчики обещают динамичные и смертоносные схватки, где каждое оружие обладает уникальными цепочками атак, таймингами и возможностями для контратак. Например, длинные мечи позволят парировать удары противника, в то время как быстрые кинжалы помогут наказывать за ошибки в защите. Для выживания игрокам придется изучать особенности каждого типа вооружения и предугадывать действия оппонентов.

Механика эвакуации является ключевым элементом игрового процесса. Для успешного выхода из подземелья игрокам необходимо активировать специальные магические рунные круги, искать узкие потайные проходы или пробуждать древние реликвии. Важной частью игрового процесса станет борьба с собственной жадностью, так как даже секундное промедление в поисках более ценной добычи может привести к потере всей экипировки. Вне экспедиций пользователи смогут возвращаться в свое личное убежище, чтобы восстановить силы, улучшать постройки, создавать оружие и броню, а также готовить расходные материалы вроде зелий, ловушек и крюков-кошек.

Создатели проекта из Myrion Studio отмечают, что имеют опыт в разработке игр жанра extraction looter и намерены уделить особое внимание элементам, наиболее важным для аудитории. Команда сфокусирована на создании плавных сражений, проработке классовой идентичности, честном подборе соперников и долгосрочной поддержке проекта новым контентом.

На текущий момент у Dungeon Betwixt нет поддержки русского языка, а в списке доступных локализаций числятся только английский и упрощенный китайский. В системных требованиях указано, что для запуска игры на минимальных настройках потребуется процессор уровня Intel Core i5-7600K, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня NVIDIA GTX 1060 с 6 ГБ видеопамяти. На накопителе игра займет около 40 ГБ свободного места.