Для Dungeon Clawler вышло обновление 1.0 , игра покинула Ранний Доступ

Гибрид игрального автомата "хватайка" и "рогалика" Dungeon Clawler покинул Early Access.

Помимо (уже случившегося в конце марта) повышения цены и огромного контентного обновления, в патче замечены мелкие, но серьёзные, балансные правки.

Так, редкость "Холодной Стали" и Серпа повышены, шанс срабатывания "удачливых" предметов начинается с 20% (было 10%), перк "Ёж" и Шипастый Щит стали вдвое слабее.

Внутриигровых кодов для разблокирования обликов персонажей, в честь выхода версии 1.0, на данный момент не обнаружено.

