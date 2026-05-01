Dungeon Clawler 21.11.2024
Инди, Пошаговая, Подземелья
5.8 12 оценок

Для Dungeon Clawler вышло обновление 1.0 , игра покинула Ранний Доступ

Гибрид игрального автомата "хватайка" и "рогалика" Dungeon Clawler покинул Early Access.

Помимо (уже случившегося в конце марта) повышения цены и огромного контентного обновления, в патче замечены мелкие, но серьёзные, балансные правки.
Так, редкость "Холодной Стали" и Серпа повышены, шанс срабатывания "удачливых" предметов начинается с 20% (было 10%), перк "Ёж" и Шипастый Щит стали вдвое слабее.

Внутриигровых кодов для разблокирования обликов персонажей, в честь выхода версии 1.0, на данный момент не обнаружено.
Следите за новостями.

