Dungeon Defenders Awakened получит физический релиз для Nintendo Switch 11 мая ©

Super Rare Games объединились с Chromatic Games, чтобы представить физические версии игры в жанре экшн-РПГ, Dungeon Defenders: Awakened, в которую можно играть как в одиночку, так и в кооперативе до 4 игроков. Создайте свою команду и приготовьтесь защищать Этерию от полчищ врагов. Или проведите кампанию самостоятельно, если вам так больше нравится.

В общей сложности тираж составит 4000 копий и поступит в продажу 11 мая. Каждая копия поставляется со всем текущим контентом, выпущенным для Switch, полноцветным руководством, эксклюзивной наклейкой и коллекционными карточками.

Dungeon Defenders: Awakened — это ролевая игра в жанре экшн-защита башни, в которой добыча, прокачка, питомцы и персонализация персонажей превращаются в легендарный опыт, в который можно играть как в одиночку, так и в кооперативе до 4 игроков.

Приготовьтесь отразить наступление врага, соорудив защитные укрепления и наносящие урон башни, чтобы уничтожить приближающиеся волны троллей, гоблинов и многих других коварных существ. Затем погрузитесь в действие, ворвавшись на поле битвы в качестве одного из пяти защитников, каждый из которых может использовать набор навыков, снаряжения и мощных специальных способностей, чтобы победить своих врагов в динамичных потасовках.