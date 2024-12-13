ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dungeon & Fighter: ARAD 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Открытый мир
0 0 оценок

Nexon анонсировала Dungeon & Fighter: ARAD - новую экшен-RPG с открытым миром на Unreal Engine 5

Gutsz
Новости

В рамках The Game Awards 2024 компания Nexon представила первый трейлер и детали игры Dungeon & Fighter: ARAD. Новая игра расширяет популярную вселенную Dungeon & Fighter, которая уже насчитывает более 850 миллионов игроков по всему миру.

Dungeon & Fighter: ARAD станет открытым миром экшен-RPG, разрабатываемым для ПК, консолей и мобильных устройств. Игра обещает зрелищные бои, захватывающий сюжет и разнообразных персонажей с детализированной графикой на Unreal Engine 5.

Ключевые особенности:

  • Динамичный бой: Каждый класс героев предлагает уникальные боевые стили, совмещающие элементы из классической серии DNF с инновациями новой игры.
  • Живые персонажи: Игроки встретят харизматичных героев с глубокими историями и проработанными визуальными образами.
  • Захватывающий открытый мир: Мир наполнен опасными монстрами, головоломками и яркими локациями с детализированной графикой.
  • Новый сюжет: История предлагает оригинальное повествование, расширяющее границы знакомой вселенной.
На The Game Awards 2024 объявлены главные игры года: Astro Bot, Metaphor: ReFantazio, Balatro и другие

Дата выхода игры пока не объявлена, но разработчики обещает активно делиться новостями и прогрессом разработки проекта.

2
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий