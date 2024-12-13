Nexon анонсировала Dungeon & Fighter: ARAD - новую экшен-RPG с открытым миром на Unreal Engine 5

В рамках The Game Awards 2024 компания Nexon представила первый трейлер и детали игры Dungeon & Fighter: ARAD. Новая игра расширяет популярную вселенную Dungeon & Fighter, которая уже насчитывает более 850 миллионов игроков по всему миру.

Dungeon & Fighter: ARAD станет открытым миром экшен-RPG, разрабатываемым для ПК, консолей и мобильных устройств. Игра обещает зрелищные бои, захватывающий сюжет и разнообразных персонажей с детализированной графикой на Unreal Engine 5.

Ключевые особенности:

Динамичный бой: Каждый класс героев предлагает уникальные боевые стили, совмещающие элементы из классической серии DNF с инновациями новой игры.

Каждый класс героев предлагает уникальные боевые стили, совмещающие элементы из классической серии DNF с инновациями новой игры. Живые персонажи: Игроки встретят харизматичных героев с глубокими историями и проработанными визуальными образами.

Игроки встретят харизматичных героев с глубокими историями и проработанными визуальными образами. Захватывающий открытый мир: Мир наполнен опасными монстрами, головоломками и яркими локациями с детализированной графикой.

Мир наполнен опасными монстрами, головоломками и яркими локациями с детализированной графикой. Новый сюжет: История предлагает оригинальное повествование, расширяющее границы знакомой вселенной.

Дата выхода игры пока не объявлена, но разработчики обещает активно делиться новостями и прогрессом разработки проекта.