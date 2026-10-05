Dungeon Munchies 2 отправится в ранний доступ 6 ноября - космическая кухня готовит новое безумное приключение

Разработчик maJAJa объявил дату выхода Dungeon Munchies 2 в раннем доступе Steam. Продолжение необычной боковой скролл-RPG станет доступно на ПК 6 ноября, однако на старте игрокам предложат лишь первую главу истории продолжительностью около двух–трёх часов. Остальные главы будут появляться по мере разработки, а сам проект, по планам авторов, проведёт в раннем доступе ещё два–три года.

В Dungeon Munchies 2 игроки вновь окажутся в роли повара-зомби, который вынужден готовить блюда из самых странных существ. На этот раз привычное подземелье уступило место огромным руинам космической колонии, где герою предстоит исследовать неизвестный мир, охотиться на инопланетных монстров и превращать добычу в весьма сомнительные кулинарные шедевры.

За необычную экспедицию отвечает Симмер — некромант и начальник главного героя, мечтающий открыть ресторанную сеть по ту сторону Звездных врат. Поэтому путешествие по заброшенному комплексу становится не просто очередным приключением, а частью грандиозного плана по созданию межгалактической ресторанной империи. Правда, сначала придётся выяснить, куда исчезли люди и что произошло с человеческой цивилизацией в этом далёком мире.

Кулинария по-прежнему тесно связана с развитием персонажа и боевой системой. Игрок сможет добывать ингредиенты из поверженных противников, готовить блюда и использовать разнообразную кухонную утварь в сражениях. Среди инструментов есть «Плазменная лопатка», а специальный костюм позволяет буквально забрасывать врагов пылающими шашлыками.

При этом Dungeon Munchies 2 явно не собирается становиться серьёзной космической RPG. Разработчики делают ставку на абсурдный юмор, странных персонажей и намеренно безумные идеи — от еды из инопланетных существ до временных аномалий и демонических сил. Судя по заявленным планам, ранний доступ станет для игры долгой дорогой: на старте разработчики предлагают лишь небольшой фрагмент нового приключения, а полноценная история будет формироваться постепенно.