В Epic Games Store стартовала раздача юмористической ролевой игры The Dungeon of Naheulbeuk ©

Магазин Epic Games возвращается с еще одним еженедельным бесплатным предложением. Как раз когда на прошлой неделе закончилась раздача theHunter: Call of the Wild и контент на сумму более 100 долларов для Idle Champions of the Forgotten Realms, к вечеринке присоединилась The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos. Раздача продлится до 6 июля, когда её сменит метроидвания Grime.

ПК-геймеры теперь могут забрать копию тактической ролевой игры на следующую неделю, и все, что для этого требуется, — это учетная запись в Epic Games Store. Игра, выпущенная в 2020 году, представляет собой адаптацию аудиокомедийного сериала Le donjon de Naheulbeuk французского писателя Джона Ланга, пародирующего различные ролевые и фэнтезийные образы.

Dungeon of Naheulbeuk следует за группой необычных и неуклюжих авантюристов в героическом фэнтезийном путешествии. Комедийное приключение также не уклоняется от пошаговой боевой части, с глубоким тактическим боем, доступным игрокам, когда они создают семь доступных героев: Рейнджер, Эльф, Гном, Варвар, Волшебник, Огр и вор.

Кроме того, адаптивная система сложности гарантирует, что игроки могут наслаждаться игрой так, как им нравится, предоставляя им выбор между легким прохождением или суровыми сражениями.