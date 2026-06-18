Фэнтезийная хардкорная стратегия Dungeon Settlers привлекла внимание игроков на фестивале "Играм быть"

Мрачная тактическая стратегия Dungeon Settlers от студии CanOpener стала одним из заметных участников текущего фестиваля «Играм быть» в Steam. Проект привлек внимание игроков своей необычной концепцией, которая совмещает элементы классического симулятора колонии вроде RimWorld и опасные вылазки в подземелья. Игроки активно делятся положительными отзывами о демоверсии, хваля проект за глубокий игровой процесс.

В плане геймплея новинка предлагает возглавить экспедицию, отправленную на исследование источника всех бедствий. Игрокам необходимо с нуля обустроить поселение на бесплодных землях, наладить фермерство и производство экипировки, а затем собрать боевой отряд из четырех уникальных персонажей. Сами вылазки проходят в режиме реального времени с тактической паузой, где каждая смерть героя является окончательной.

Успех бесплатной демоверсии позволил разработчикам собрать ценную обратную связь для финальной полировки. Авторы уже поблагодарили сообщество за высокий интерес и пообещали добавить к полноценному релизу новые механики, включая новые фэнтезийные расы и типы оружия.

Официальный выход Dungeon Settlers в раннем доступе Steam запланирован на 10 сентября 2026 года. К моменту релиза разработчики обещают расширить количество контента, а оценить базовые хардкорные механики и построить свою первую подземную базу пользователи могут прямо сейчас через доступное демо.