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Dungeon Settlers 10.09.2026
Ролевая, Стратегия, Симулятор, Выживание, Инди, Менеджер, Строительство, Тактика, Вид сверху, Фэнтези, Средневековье
4 2 оценки

Фэнтезийная хардкорная стратегия Dungeon Settlers привлекла внимание игроков на фестивале "Играм быть"

Апчхий Апчхий

Мрачная тактическая стратегия Dungeon Settlers от студии CanOpener стала одним из заметных участников текущего фестиваля «Играм быть» в Steam. Проект привлек внимание игроков своей необычной концепцией, которая совмещает элементы классического симулятора колонии вроде RimWorld и опасные вылазки в подземелья. Игроки активно делятся положительными отзывами о демоверсии, хваля проект за глубокий игровой процесс.

В плане геймплея новинка предлагает возглавить экспедицию, отправленную на исследование источника всех бедствий. Игрокам необходимо с нуля обустроить поселение на бесплодных землях, наладить фермерство и производство экипировки, а затем собрать боевой отряд из четырех уникальных персонажей. Сами вылазки проходят в режиме реального времени с тактической паузой, где каждая смерть героя является окончательной.

Успех бесплатной демоверсии позволил разработчикам собрать ценную обратную связь для финальной полировки. Авторы уже поблагодарили сообщество за высокий интерес и пообещали добавить к полноценному релизу новые механики, включая новые фэнтезийные расы и типы оружия.

Официальный выход Dungeon Settlers в раннем доступе Steam запланирован на 10 сентября 2026 года. К моменту релиза разработчики обещают расширить количество контента, а оценить базовые хардкорные механики и построить свою первую подземную базу пользователи могут прямо сейчас через доступное демо.

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