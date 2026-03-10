Полуобнаженные красотки не помогли: PvEvP-экшен Dungeon Stalkers закрывается спустя менее года после релиза

Разработчик ONEUNIVERSE объявил о скором закрытии онлайн-игры Dungeon Stalkers. Серверы проекта прекратят работу 9 июня 2026 года.

Игра дебютировала в раннем доступе на платформе Steam 13 августа 2025 года, а полноценный релиз состоялся 28 октября того же года. Таким образом, к моменту окончательного закрытия проект просуществует менее года — около десяти месяцев с момента появления в Early Access. Ранее разработчики также планировали выпустить версию игры для PlayStation 5, однако теперь эти планы останутся нереализованными.

В обращении к игрокам команда ONEUNIVERSE отметила, что старалась обеспечить стабильную работу сервиса и качественный игровой опыт. Тем не менее, из-за внутренних обстоятельств разработчики пришли к выводу, что больше не могут поддерживать игру на необходимом уровне. Авторы извинились перед сообществом за то, что не смогли оправдать ожидания поклонников.

Процесс закрытия будет проходить поэтапно. Уже 9 марта 2026 года была остановлена продажа загружаемого контента и внутриигровых покупок. После этой даты новые транзакции недоступны, однако приобретённые ранее предметы и игровую валюту можно использовать вплоть до завершения работы серверов.

Окончательно доступ к игре будет закрыт 9 июня 2026 года в 07:00 по московскому времени — с этого момента Dungeon Stalkers станет полностью недоступна для пользователей.