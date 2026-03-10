ЧАТ ИГРЫ
Dungeon Stalkers 12.08.2025
Экшен, Мультиплеер, Условно-бесплатная, От третьего лица, Подземелья
6.1 23 оценки

Полуобнаженные красотки не помогли: PvEvP-экшен Dungeon Stalkers закрывается спустя менее года после релиза

Разработчик ONEUNIVERSE объявил о скором закрытии онлайн-игры Dungeon Stalkers. Серверы проекта прекратят работу 9 июня 2026 года.

Игра дебютировала в раннем доступе на платформе Steam 13 августа 2025 года, а полноценный релиз состоялся 28 октября того же года. Таким образом, к моменту окончательного закрытия проект просуществует менее года — около десяти месяцев с момента появления в Early Access. Ранее разработчики также планировали выпустить версию игры для PlayStation 5, однако теперь эти планы останутся нереализованными.

В обращении к игрокам команда ONEUNIVERSE отметила, что старалась обеспечить стабильную работу сервиса и качественный игровой опыт. Тем не менее, из-за внутренних обстоятельств разработчики пришли к выводу, что больше не могут поддерживать игру на необходимом уровне. Авторы извинились перед сообществом за то, что не смогли оправдать ожидания поклонников.

Процесс закрытия будет проходить поэтапно. Уже 9 марта 2026 года была остановлена продажа загружаемого контента и внутриигровых покупок. После этой даты новые транзакции недоступны, однако приобретённые ранее предметы и игровую валюту можно использовать вплоть до завершения работы серверов.

Окончательно доступ к игре будет закрыт 9 июня 2026 года в 07:00 по московскому времени — с этого момента Dungeon Stalkers станет полностью недоступна для пользователей.

6
12
Комментарии:  12
ZAUSA

Очередная корейская онлайн-хрень с куклами не зашла? Да как так?!

5
нитгитлистер

а сделали бы сингл не пришлось бы с сервисом муситься))

3
Владимир Дизель

А разрабы разве не в курсе, что в мире сейчас сотни абсолютно одинаковых аниме- пародий с азиатскими красотками с сиськами размером больше головы ? Геймеров сиськами чудовищных размеров не заманишь, им кое-что еще подавай.

3
Генерал Анатолий

А еще страшнее, что игре даже не помогли слова "Dungeon" и "Stalker" в названии

2
NРС

Это ж насколько это должна быть донатная помойка, что даже жопки священные не спасли?

1
