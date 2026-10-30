Энтузиаст выпустил офлайн-версию Dungeonborne на движке Bevy с поддержкой одиночной игры

Разработчик Владимир Ильянов под псевдонимом ufodriverr опубликовал первую публичную версию проекта по переносу средневекового экшена Dungeonborne на язык Rust с использованием игрового движка Bevy. Неофициальная сборка версии 0.8.0 нацелена на техническое сохранение игры и предлагает полностью автономный одиночный режим, функционирующий без обращения к удаленным серверам и без задействования оригинальных систем античита.

В состав фанатской сборки не входят файлы оригинального клиента. Для запуска игры пользователям необходимо самостоятельно извлечь данные из собственной копии в Steam, включая трехмерные модели, скелеты, звуковые банки и карты уровней. Разработчик проекта подготовил подробную инструкцию по десериализации архивов, отметив строгий запрет на распространение готовых файлов и ключей шифрования.

Это персональный некоммерческий проект, созданный из любви к игре, ради обучения и сохранения. Он предназначен для одиночной игры и полностью автономен: проект никогда не подключается к серверам и не имеет никакого отношения к античиту игры.

- Владимир Ильянов, создатель проекта

Текущая версия позволяет исследовать по 2 этажа Склепа и Готического замка со всеми ловушками, дверьми, алтарями и порталами для эвакуации. В проект также включена тренировочная арена со всеми видами базового вооружения и возможностью быстрого переключения между 8 классами персонажей. Герои сохранили оригинальные связки ударов, блокирование щитом, стрельбу из арбалетов и классовые умения.

Искусственный интеллект монстров работает на базе оригинальных деревьев поведения из конфигурационных таблиц. В вылазках функционируют сундуки с мимиками, генерация случайных свойств снаряжения, механика эвакуации, торговец и схрон. На локациях уже представлены ключевые боссы, среди которых значатся Оборотень, Жнец, Циклоп, Вендиго, Король теней, Палач и Бехолдер.

Исходный код проекта опубликован под свободной лицензией GNU GPL 3. Автор не связан с компанией Mithril Interactive и намерен сосредоточиться на полировке графических эффектов, после чего планирует приступить к разработке кооперативного режима.