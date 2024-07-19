Пользовательские отзывы свидетельствуют об успешном старте игры Dungeonborne в раннем доступе

Мир мрачного фэнтези Dungeonborne от студии Mithril Interactive открыл свои двери для искателей приключений, и первые отзывы говорят сами за себя. Несмотря на ограниченную доступность в некоторых регионах, игра уже привлекла внушительную аудиторию, достигнув пика в 25 055 одновременно играющих пользователей.

Сообщество Steam встретило Dungeonborne с энтузиазмом: 81% игроков рекомендуют этот боевик с элементами RPG. Многие сравнивают его с нашумевшей Dark and Darker, отмечая при этом более щадящую модель монетизации. В частности, разработчики не стали запирать персонажей за платным доступом на старте раннего доступа, что вызвало одобрение у фанатов жанра.

Dungeonborne предлагает игрокам погрузиться в мрачные подземелья, выбрав одну из классических ролей: от закованного в броню бойца до хитроумного разбойника, от целителя-жреца до владеющих стихиями пиромантов и криомантов. Особого внимания заслуживает разнообразие игрового процесса: более десятка уникальных комбинаций оружия, свыше 80 модификаторов предметов и впечатляющий набор усилений позволяют каждому найти свой стиль игры.

Однако, как и многие проекты на стадии раннего доступа, Dungeonborne не лишена недостатков. Игроки отмечают проблемы с оптимизацией и общую «сырость» некоторых игровых механик.