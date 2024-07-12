PvPvE данжен-кроулер от первого лица Dungeonborne выйдет в раннем доступе 18 июля

Dungeonborne, атмосферный данжен-кроулер от первого лица с элементами PvPvE, выйдет в раннем доступе на ПК через Steam 18 июля, как объявила компания-разработчик Mithril Interactive.
Игроки могут отправиться в одиночное путешествие или объединиться с товарищами, чтобы исследовать зловещие подземелья, сразиться с ужасными монстрами и найти сокровища. Цель игры - спастись, не поддавшись тьме и алчности.
Ключевые особенности Dungeonborne:
- Выживание в подземельях: Игроки погружаются в коварные коридоры замка Клюзо в одиночку или вместе с двумя союзниками проходят многоэтажный Sinner's End. Игроки могут находить бесценные артефакты и побеждать монстров, охраняющих их, а затем выводить команду в безопасное место.
- Создание легенды: Игроки могут выбирать из множества классов, таких как боец, жрец, бродяга, мастер меча, пиромант, криомант и рыцарь смерти. Вид от первого лица позволяет ощутить силу каждого заклинания и мощь оружия. Игроки могут вступать в бой, использовать разрушительные умения, накладывать спасительные баффы на союзников и применять тактические броски для победы.
- Динамичный бой: Игра предлагает десять уникальных пар оружия, обеспечивающих плавность и динамику боя. Игроки могут парировать, блокировать и наносить ответные удары в поединках, где победа определяется мастерством.
- Сборка и торговля: Игроки могут находить экипировку со случайными аффиксами и повреждениями, улучшать снаряжение с помощью драгоценных камней, обменивать предметы на аукционе и охотиться на более чем 40 легендарных предметов с эпическими эффектами.
- Арена и многое другое: Игроки могут соревноваться на арене 3v3, наслаждаясь азартом боя без риска потерять снаряжение. Mithril Interactive обещает множество нового контента и геймплейных инноваций, чтобы улучшить и развить приключение в подземелье.