Разработчики Dungeonborne обещают улучшить систему монетизации игры и сделать аукцион более дружелюбным для игроков

На днях в цифровом магазине Steam состоялся релиз еще одной пародии на Dark and Darker — игры под названием Dungeonborne, которая, в отличие от предыдущих попыток, предлагает действительно качественную реализацию идеи жанра с уникальными механиками. Бесплатное ролевое фэнтези на удивление имеет хороший старт как по количеству онлайн-игроков, так и по отзывам. Разработчики игры считают, что пока рано отмечать успех и анонсировали первые изменения в монетизации проекта, направленные в пользу игроков.

В Mithril Interactive отметили, что не совсем верно продумали систему монетизации в области игрового аукциона. Изначально предполагалось, что для размещения лотов придется покупать пропуск и делать это каждый сезон, то есть повторять покупку раз в 2-3 месяца. Разработчики решили отказаться от этой идеи.

Это было упущение, вызванное недостатком сна и многочисленными решениями в последний момент. После осознания ошибки мы провели внутренние обсуждения и приняли решение сделать привилегию размещения лотов на аукционе разовой покупкой.

Теперь такая покупка будет разовой: потратив 400 лунных камней (внутриигровая валюта), игроки навсегда закрепят за собой право пользования аукционом. Однако это еще не все — разработчики продолжат отслеживать отзывы и на их основе улучшать как геймплей, так и общую экономику, чтобы сделать Dungeonborne комфортным местом для всех пользователей.