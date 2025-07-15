Состоялся выход улучшенной версии Neverwinter Nights 2 на ПК и консолях

Великая классика возвращается на современные экраны с Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition, переизданием ролевой игры, разработанной Obsidian, которая вышла сегодня на ПК, PS5, Nintendo Switch и Xbox Series X|S, как следует из релизного трейлера.

Анонсированная на выставке PC Gaming Show 2025 игра Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition знаменует собой возвращение исторической ролевой игры, адаптированной в данном случае студией Aspyr, в виде ремастера, который в основном исправляет некоторые технические доработки, но не вносит существенных изменений в оригинал.

Первоначально выпущенная в 2006 году на ПК, Neverwinter Nights 2 — это ролевая игра, основанная на мире Dungeons & Dragons из вселенной Forgotten Realms, разработанная компанией Obsidian Entertainment при участии таких известных дизайнеров, как Джош Сойер, Райан Ручински, Крис Джонс, Фрэнк Ковальковски и Крис Авеллон.

Игра отличается классическим видом от третьего лица сверху вниз, типичным для жанра с 1990-х до начала 2000-х годов, основанным на системе d20 и использовании группы из трёх персонажей, которых можно выбрать среди более крупной группы спутников.

Среди основных нововведений этого ремастера — кроссплатформенный кооперативный многопользовательский режим, позволяющий проходить кампанию с другими пользователями онлайн, а также различные улучшения интерфейса для более удобного использования контроллеров.

Помимо основного сюжета, Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition также включает три дополнения к игре: «Маска Предателя», «Шторм Зехира» и «Тайны Вестгейта», которые обеспечивают полноту игрового процесса.