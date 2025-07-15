Состоялся выход улучшенной версии Neverwinter Nights 2 на ПК и консолях

Великая классика возвращается на современные экраны с Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition, переизданием ролевой игры, разработанной Obsidian, которая вышла сегодня на ПК, PS5, Nintendo Switch и Xbox Series X|S, как следует из релизного трейлера.
Анонсированная на выставке PC Gaming Show 2025 игра Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition знаменует собой возвращение исторической ролевой игры, адаптированной в данном случае студией Aspyr, в виде ремастера, который в основном исправляет некоторые технические доработки, но не вносит существенных изменений в оригинал.
Первоначально выпущенная в 2006 году на ПК, Neverwinter Nights 2 — это ролевая игра, основанная на мире Dungeons & Dragons из вселенной Forgotten Realms, разработанная компанией Obsidian Entertainment при участии таких известных дизайнеров, как Джош Сойер, Райан Ручински, Крис Джонс, Фрэнк Ковальковски и Крис Авеллон.
Игра отличается классическим видом от третьего лица сверху вниз, типичным для жанра с 1990-х до начала 2000-х годов, основанным на системе d20 и использовании группы из трёх персонажей, которых можно выбрать среди более крупной группы спутников.
Среди основных нововведений этого ремастера — кроссплатформенный кооперативный многопользовательский режим, позволяющий проходить кампанию с другими пользователями онлайн, а также различные улучшения интерфейса для более удобного использования контроллеров.
Помимо основного сюжета, Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition также включает три дополнения к игре: «Маска Предателя», «Шторм Зехира» и «Тайны Вестгейта», которые обеспечивают полноту игрового процесса.
Лучшая игра в Забытых Королевствах.
Пошаговая унылая дрочка-самозванец причмокивает в сторонке.
Если мозгов не хватает в пошаговые игры играть не все такие тупые как ты и БГ3, в сторону которой кидаешь камень, отличная игра.
одна из великих игр в серии
Настолько она великая, что сделана она была сломанном и крайне кривом движке бездарным руководителем. Управление кривое, куча фризов и серьёзных зависание и ещё очень много проблем про которые можно во многих источниках.
так это ж не авовд
Не верю, что оставили русскую озвучку, это правда?
Это же не коренные чешские разрабы)
Соболезную что решил поиграть с русской озвучкой в эту игру.
Соболезную, что тебе не нравится великая русская озвучка в этой игре.
великая, вопрос а зачем и так норм всё было.!!! движек игры новый бы современный.
Пора вспомнить детство
Тут другой вопрос насколько данный ремастер совместим с той обширной компьюнити эконосистемой которая была в оригинале. Если не грош цена этой поделки.
Этой игре нужен очень дорогой ремейк, а не ремастер. Игра убита в хлам максимально кривым движком, урезанным геймплеем, вырезаными квестами и другими проблемами. В то время в игру было максимально тяжело играть даже на компах с Пентиумом и хорошей видеокартой. У игры 100к проблем которые нужно исправлять. Выпустили NW2 в спешки и на максимально кривом движке. Игре точно нужен ремейк, а Авелон как руководитель бездарь. Сам играл в детстве ещё на диске, управление в данной игре это отдельный прикол, кто играл тот поймёт..
Я играл в детстве пиратку, ни х1я не поняль.
Во во. Самое угарное что с выходом игры, разрабы из Obsidian игру так и не исправили. Приходилось любителям из России (в лице Акеллы) и других стран пытаться исправить игру, но безрезультатно. Как не работало нормально, так и не работало как надо.
Насколько я помню единственное, что там не работало - это нормальное кд на способностях в маске предателя, ибо отдых -это дебаф, в игре проходят сутки, а способности которые требуют перезарядки 24-ре часа нифига не восстанавливались
Мля я помню когда она вышла, и система не тянула. Крутил настройки чтобы как то играть...
У игры движок был убитый в хлам, игра на многих (даже топовых системах) не особо работала и максимально фризила, управление в игре хуже Морровинда.
нового ничего не могут придумать,а на ремейк жалко вот и выпускают римастиры
Непонятно, для кого сделано это издание. Выглядит практически как оригинал - кривенько... но зато великая русская озвучка на месте, и на этом спасибо. Этой бы игре полноценный ремейк. Точка