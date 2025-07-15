Состоялся выход улучшенной версии Neverwinter Nights 2 на ПК и консолях

Великая классика возвращается на современные экраны с Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition, переизданием ролевой игры, разработанной Obsidian, которая вышла сегодня на ПК, PS5, Nintendo Switch и Xbox Series X|S, как следует из релизного трейлера.
Анонсированная на выставке PC Gaming Show 2025 игра Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition знаменует собой возвращение исторической ролевой игры, адаптированной в данном случае студией Aspyr, в виде ремастера, который в основном исправляет некоторые технические доработки, но не вносит существенных изменений в оригинал.
Первоначально выпущенная в 2006 году на ПК, Neverwinter Nights 2 — это ролевая игра, основанная на мире Dungeons & Dragons из вселенной Forgotten Realms, разработанная компанией Obsidian Entertainment при участии таких известных дизайнеров, как Джош Сойер, Райан Ручински, Крис Джонс, Фрэнк Ковальковски и Крис Авеллон.
Игра отличается классическим видом от третьего лица сверху вниз, типичным для жанра с 1990-х до начала 2000-х годов, основанным на системе d20 и использовании группы из трёх персонажей, которых можно выбрать среди более крупной группы спутников.
Среди основных нововведений этого ремастера — кроссплатформенный кооперативный многопользовательский режим, позволяющий проходить кампанию с другими пользователями онлайн, а также различные улучшения интерфейса для более удобного использования контроллеров.
Помимо основного сюжета, Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition также включает три дополнения к игре: «Маска Предателя», «Шторм Зехира» и «Тайны Вестгейта», которые обеспечивают полноту игрового процесса.
Лучшая игра в Забытых Королевствах.
Пошаговая унылая дрочка-самозванец причмокивает в сторонке.
Если мозгов не хватает в пошаговые игры играть не все такие тупые как ты и БГ3, в сторону которой кидаешь камень, отличная игра.
Она не пошаговая, там рил тайм бои.
при чём тут мозги если это банально скучно? пошаговку придумали в 80-90х для немощного железа, очнись вася ты серишь, все кто мог тогда делали реалтайм боёвку когда пробовали играть с ней, та же диабло 2
одна из великих игр в серии
Настолько она великая, что сделана она была сломанном и крайне кривом движке бездарным руководителем. Управление кривое, куча фризов и серьёзных зависание и ещё очень много проблем про которые можно во многих источниках.
так это ж не авовд
в текущее время, стандартная игра полностью починена и проходима.
Релиз Энхансед эдишиона создан ради программы Good Old Games.
Не стоит и копейки. Уж насколько всратой была оригинальная игра, Enhanced Edition в разы хуже. Остались все косяки оригинала и добавились новые. Классика всех переизданий.
Отлично, это прям ремастер-мечта. Допройду первую часть (как раз патчи на вторую выйдут, моды адаптируют) и окунусь, первая игра, которую я даже предзаказал.
Еще бы KOTOR 1-2 ремастеры подвезли.
Заморожен
великая, вопрос а зачем и так норм всё было.!!! движек игры новый бы современный.
Пора вспомнить детство
100% хорошей игры друг
Погнали! Какой же я там билд делал?... Вспомнить бы...
Не знаю про NWN 2, а первый был полным отстоем. Ну не работает пошаговая боевка с одним персонажем, стоишь как дурак и закликиваешь каждого врага мечом. Только с партией она работает.
Первый был шикарным, и все там работало проблем не было
Первая часть моя любовь того времени, даже не знаю сколько раз её перепроходил, всеми классами, а вторая да, какая-то хрень.
Так там вообще ничего кликать не нужно было, я тоже помню пытался использовать сильную атаку, персонаж много мазал и не всё было понятно, но потом просто взял колдуна с пантерой и наёмника в каком то кабаке и без проблем прошёл, заодно немного разобравшись в ДнД системе, с которой ранее дела не имел, отсюда и были проблемы.
Непонятно, для кого сделано это издание. Выглядит практически как оригинал - кривенько... но зато великая русская озвучка на месте, и на этом спасибо. Этой бы игре полноценный ремейк. Точка
Пипец ты дауненок. Точка.
Не верю, что оставили русскую озвучку, это правда?
Это же не коренные чешские разрабы)
Соболезную что решил поиграть с русской озвучкой в эту игру.
Соболезную, что тебе не нравится великая русская озвучка в этой игре.