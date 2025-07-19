Улучшенная версия Neverwinter Nights 2 разочаровала игроков и журналистов

Ремастер Neverwinter Nights 2 дебютировал на консолях и ПК, но ролевая игра, похоже, была принята прохладно. И это неудивительно, поскольку графические изменения минимальны (незначительное улучшение производительности камеры и увеличение разрешения текстур). Одно из самых значительных нововведений — новая схема управления для консольных контроллеров и несколько других незначительных геймплейных изменений.

Обозреватели Neverwinter Nights 2 Enhanced Edition в целом не убеждены в этих изменениях. RPGSite поставил проекту оценку 6/10, отметив, что графика могла бы быть гораздо лучше, а изменения по сравнению с оригиналом слишком незначительны. RPG Fan дал игре более высокую оценку (8,5/10), отметив, что графика довольно приятная, а «поведение камеры значительно улучшилось». Средний балл проекта на MetaCritic составляет 7,6/10.

Первые результаты игры в Steam: 2922 одновременных игрока на момент запуска и средняя оценка пользователей 47% на основе 613 рецензий.

Рейтинги Neverwinter Nights 2 Enhanced Edition в рецензиях (по шкале от 1 до 10):