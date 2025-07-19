Улучшенная версия Neverwinter Nights 2 разочаровала игроков и журналистов

Ремастер Neverwinter Nights 2 дебютировал на консолях и ПК, но ролевая игра, похоже, была принята прохладно. И это неудивительно, поскольку графические изменения минимальны (незначительное улучшение производительности камеры и увеличение разрешения текстур). Одно из самых значительных нововведений — новая схема управления для консольных контроллеров и несколько других незначительных геймплейных изменений.
Обозреватели Neverwinter Nights 2 Enhanced Edition в целом не убеждены в этих изменениях. RPGSite поставил проекту оценку 6/10, отметив, что графика могла бы быть гораздо лучше, а изменения по сравнению с оригиналом слишком незначительны. RPG Fan дал игре более высокую оценку (8,5/10), отметив, что графика довольно приятная, а «поведение камеры значительно улучшилось». Средний балл проекта на MetaCritic составляет 7,6/10.
Первые результаты игры в Steam: 2922 одновременных игрока на момент запуска и средняя оценка пользователей 47% на основе 613 рецензий.
Рейтинги Neverwinter Nights 2 Enhanced Edition в рецензиях (по шкале от 1 до 10):
- RPG Fan - 8,5
- The Games Machine - 8
- Multiplayer - 7
- Areajugones - 6.8
- RPG Site - 6
- PSX Brazil - 5
Очередная ленивая дойка фанатов.
Да и хрен с ней хаахаха, я не ждал, вообще по.... на эту игру!!!!
↑ Человек высокого интеллекта.
Улучшений вообще не увидел. Лучше оригинал с модами и фиксами.
кстати, почему она стала недоступна в РФ?
Хороший вопрос. Видимо, держатель торговой марки подгадил, остальные игры Аспиров ещё доступны.
Запрошу возврат средств.
Там занятная история. У ремастера косяк с ру озвучкой, она не доделанная. Аспирам это предъявили, но они отказались признавать проблему, ну и понеслась. В итоге Аспир психанули и сняли ремастер с продажи в России. При том, что почти треть купивших их убогий ремастер русскоговорящие.
Привет! А где можно почитать эту историю? В целом неудивительно, что из-за критики эти куски г-на решили прикрыть лавочку, но чтобы настолько обидеться!..
Так судя по всему она и не улучшена, просто заново начали продавать игру 20 летней давности по цене АА проектов.
Пока не видел (первую играю), но печально если так. И странно, Аспиры же вроде действительно хорошие ремастеры делают. Ещё и заблочили. Очень странная ситуация.
чисто для консольщиков делали получается
А вообще она работает?
Ннда теперь ещё и грузится дольше
и вес почти 40 гигов с околонулевыми улучшениями графики