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Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition 15.07.2025
Ролевая, Мультиплеер, Фэнтези
7.8 26 оценок

Улучшенная версия Neverwinter Nights 2 разочаровала игроков и журналистов

monk70 monk70

Ремастер Neverwinter Nights 2 дебютировал на консолях и ПК, но ролевая игра, похоже, была принята прохладно. И это неудивительно, поскольку графические изменения минимальны (незначительное улучшение производительности камеры и увеличение разрешения текстур). Одно из самых значительных нововведений — новая схема управления для консольных контроллеров и несколько других незначительных геймплейных изменений.

Обозреватели Neverwinter Nights 2 Enhanced Edition в целом не убеждены в этих изменениях. RPGSite поставил проекту оценку 6/10, отметив, что графика могла бы быть гораздо лучше, а изменения по сравнению с оригиналом слишком незначительны. RPG Fan дал игре более высокую оценку (8,5/10), отметив, что графика довольно приятная, а «поведение камеры значительно улучшилось». Средний балл проекта на MetaCritic составляет 7,6/10.

Первые результаты игры в Steam: 2922 одновременных игрока на момент запуска и средняя оценка пользователей 47% на основе 613 рецензий.

Рейтинги Neverwinter Nights 2 Enhanced Edition в рецензиях (по шкале от 1 до 10):

  • RPG Fan - 8,5
  • The Games Machine - 8
  • Multiplayer - 7
  • Areajugones - 6.8
  • RPG Site - 6
  • PSX Brazil - 5
12
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Feliskotta

Очередная ленивая дойка фанатов.

12
WretchedQuenby

Да и хрен с ней хаахаха, я не ждал, вообще по.... на эту игру!!!!

8
Котян Сутоевич

↑ Человек высокого интеллекта.

Даздрасен Дыклоп

Улучшений вообще не увидел. Лучше оригинал с модами и фиксами.

5
Whiskey_40Vol

кстати, почему она стала недоступна в РФ?

4
Кей Овальд

Хороший вопрос. Видимо, держатель торговой марки подгадил, остальные игры Аспиров ещё доступны.
Запрошу возврат средств.

3
Night Driving Avenger

Там занятная история. У ремастера косяк с ру озвучкой, она не доделанная. Аспирам это предъявили, но они отказались признавать проблему, ну и понеслась. В итоге Аспир психанули и сняли ремастер с продажи в России. При том, что почти треть купивших их убогий ремастер русскоговорящие.

Генрих Аккерман Night Driving Avenger

Привет! А где можно почитать эту историю? В целом неудивительно, что из-за критики эти куски г-на решили прикрыть лавочку, но чтобы настолько обидеться!..

Just-a-your-King

Так судя по всему она и не улучшена, просто заново начали продавать игру 20 летней давности по цене АА проектов.

3
Кей Овальд

Пока не видел (первую играю), но печально если так. И странно, Аспиры же вроде действительно хорошие ремастеры делают. Ещё и заблочили. Очень странная ситуация.

3
Talendor3

чисто для консольщиков делали получается

1
-zotik-

А вообще она работает?

1
vertehwost

Ннда теперь ещё и грузится дольше

1
Bozena Alk

и вес почти 40 гигов с околонулевыми улучшениями графики

1
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