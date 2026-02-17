Dungeons & Dragons Online отмечает 20-летие: бесплатный архетип, ивенты и особые награды

Студия Standing Stone Games раскрыла детали празднования 20-летия Dungeons & Dragons Online, которое продлится до 31 марта. Центром событий станет обновленный остров Anniversary Island, а главной наградой для игроков — бесплатный архетип Arcane Trickster.
Ключевые моменты юбилея:
- Юбилейный жетон: С выходом обновления 78 все персонажи получат специальный жетон. Его можно обменять на один из бонусов: 200 000 опыта мгновенно или на выбор уникальные предметы экипировки с особыми бонусами.
- Событие Remnant’s Rush: До конца марта игроки смогут собирать «Таинственные остатки» по всему игровому миру. У торговца Стерлинга их можно обменять на особые награды. Ограничение — не более 10 обменов в месяц на аккаунт, причем каждая следующая награда будет дороже.
- Бесплатный архетип Arcane Trickster: Главный подарок — гибридный класс Разбойника, владеющий магией. Он сочетает скрытые атаки и взлом замков с заклинаниями, используя «магическую руку» для обезвреживания ловушек на расстоянии. Архетип будет доступен всем бесплатно только на время юбилея, после чего появится в магазине.
