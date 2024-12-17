Серверы кооперативного экшена Dungeons & Dragons: Dark Alliance закроются в феврале

Wizards of the Coast объявили, что серверы Dungeons & Dragons: Dark Alliance будут закрыты 24 февраля 2025 г., и что игра будет удалена из цифровых магазинов в тот же день. С этим решением в Dungeons & Dragons: Dark Alliance можно будет играть только в однопользовательском режиме после закрытия серверов.
Объявление было сделано с помощью короткого сообщения на странице игры в Steam, в котором говорилось:
Мы закроем (отключим) серверы Dark Alliance 24.02.2025, и с этого дня игра больше не будет доступна для покупки. Базовая игра и все DLC остаются доступными для игры в автономном режиме для всех, кто ими владеет.
Dungeons & Dragons: Dark Alliance была выпущена в 2021 году и получила довольно умеренный прием критиков.
вот что после себя оставит такая игра?вот им самим не противно их делать?трудишься делаешь чтото а это ни кому не нужно НО без поддержки оно даже работать не будет.
Я в основном тоже работал только над играми которые после себя ничего не оставили, кушать захочешь будешь работать над чему годно
Давай я тебя кормить буду три раза в неделю а ты мне запилиш симулятор самки утконоса.
Ушла эпоха, плак. плак.