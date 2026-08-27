Dungeons & Dragons: Long Rest Tavern позволит управлять таверной, пока герои рискуют жизнью

Dotemu и Homo Ludens анонсировали Dungeons & Dragons: Long Rest Tavern — симулятор управления таверной во вселенной Dungeons & Dragons. Релиз состоится на PC через Steam в начале 2027 года.

Игрокам предложат необычный взгляд на привычные приключения Фаэруна. Вместо того чтобы отправляться в подземелья и сражаться с драконами, предстоит создать место, куда герои будут возвращаться после опасных походов. Искатели приключений смогут отправляться на задания по всему Фаэруну и приносить добытые ингредиенты, магические предметы и сокровища. Результат их экспедиций будет зависеть от удачи, навыков и бросков кубика.

Главной задачей владельца таверны станет превращение добычи в прибыль. Игроки смогут создавать меню, открывать новые рецепты, готовить особые блюда и варить напитки, способные привлечь самых разных посетителей.

Но одной хорошей кухни недостаточно. Когда таверна заполнится вернувшимися из приключений героями, придётся нанимать персонал, организовывать его работу и поддерживать порядок, одновременно заботясь о репутации и доходах заведения.

Таверну можно будет постепенно расширять, модернизировать и украшать. Разработчики обещают множество декоративных элементов, связанных с культурами, персонажами и приключениями мира Dungeons & Dragons.

Кроме того, посетители будут обладать собственными историями, а среди них встретятся как совершенно новые лица, так и знакомые поклонникам вселенной персонажи.

Dungeons & Dragons: Long Rest Tavern выйдет на PC в начале 2027 года.