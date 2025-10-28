Строй, исследуй и выживай - ролевой симулятор колонии Dungeons & Kingdoms выходит в раннем доступе 17 ноября

Студия Uncle Grouch Gaming объявила, что ролевой симулятор колонии Dungeons & Kingdoms выйдет в раннем доступе на ПК 17 ноября. Вместе с анонсом разработчики представили свежий трейлер, демонстрирующий ключевые элементы геймплея, а также открыли демоверсию проекта в Steam.

Сюжет Dungeons & Kingdoms начинается с прибытия группы беженцев на неизведанные земли. Игроку предстоит взять на себя роль лидера, который должен направить людей к новой жизни, построив процветающее поселение на дикой территории. Путь будет непрост — засуха, хищники и нехватка ресурсов быстро проверят способности любого правителя.

Геймплей делится на две основные части — управление поселением и исследование мира. Игрокам предстоит добывать материалы, возводить дома, налаживать сельское хозяйство, охотиться и создавать новые чертежи. Колонисты помогут выполнять повседневные задачи, но многие решения и действия придётся принимать лично.

Вокруг поселения скрываются тайны и опасности: встреча с диким медведем может закончиться трагедией, а любопытная лиса — наоборот, станет другом. Но когда жизнь колонии стабилизируется, придёт время спуститься в древние подземелья. Там обитают монстры и чудовища, охраняющие сокровища, которые помогут колонии расцвести.

Dungeons & Kingdoms объединяет элементы RPG, симулятора выживания и градостроения, предлагая игрокам баланс между заботой о людях и исследованием неизведанных земель. Это история о том, как даже из руин можно построить королевство.