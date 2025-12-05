"От мясного шутера к тактике": культовая DUSK получила неожиданный сиквел Dungeons of Dusk

В рамках трансляции PC Gaming Show: Most Wanted 2025 студия New Blood Interactive сделала сюрприз для фанатов ретро-шутеров. Дэвид Шимански, создатель знаменитого DUSK, официально анонсировал продолжение своего хита под названием Dungeons of Dusk, которое кардинально меняет жанровую принадлежность серии.

Если оригинальная игра была скоростным «бумер-шутером», то новый проект представляет собой пошаговый dungeon crawler. Сюжетно Dungeons of Dusk позиционируется как интерквел: события игры будут канонически разворачиваться между эпизодами оригинального шутера.

Показанный трейлер, несмотря на смену жанра, сохранил фирменную кровавую атмосферу и динамику. Игрокам предстоит использовать обширный арсенал, включающий двустволки, пожарные топоры, парные серпы, пистолеты, коктейли Молотова и магические предметы. Врагами выступят как знакомые по оригиналу противники (гигантские крысы, элитные маги), так и новые боссы, включая скелетообразного козла по имени Черный Филипп (явная отсылка к хоррору «Ведьма»).

Все действие будет сопровождаться тяжелым металлическим саундтреком с мощными гитарными риффами. Релиз Dungeons of Dusk запланирован на следующий год, игру уже можно добавить в список желаемого в Steam.