Cel-шейдинговая ролевая игра Dungeons Of Hinterberg выйдет в следующем году ©

Dungeons of Hinterberg произвела фурор в рамках Microsoft Xbox Games Showcase, а ее дебютный трейлер демонстрирует уникальную современную фэнтезийную обстановку наряду со стильным художественным стилем.

Трейлер показывает множество сражений от третьего лица, когда молодая девушка, которая выглядит как персонаж игрока, сражается с древними руинами и темными подземельями. Похоже, существует множество уникальных способов путешествовать по миру, включая катание на шахтных вагонетках и езду по рельсам. Также выделяются уникальные моменты, когда камера выдвигается в более изометрический вид для платформера, решения головоломок и даже того, что выглядит как битва с боссом.

Но это не похоже на типичный фэнтезийный мир. Несмотря на погружения в подземелья и убийства монстров, одежда главного героя явно современная и больше похожа на туристическое снаряжение, чем на средневековые доспехи. Есть телевизоры, современные дома и горнолыжные подъемники, которые помогают миру игры выделиться среди других, более стереотипных фэнтезийных сеттингов.

Dungeons of Hinterberg выйдет на Xbox Series X|S и Game Pass в 2024 году.