В сети утекли 6 минут геймплей и новые скриншоты Dungeons of Hinterberg ©

В рамках Microsoft Xbox Games Showcase, которая прошла в июне, была анонсирована уникальное фэнтези приключение Dungeons of Hinterberg от Microbird Games. Проект объединяет в себе сел-шейдинговый художественный стиль и динамические сражения с разнообразными способностями. Ознакомиться подробнее с игровым процессом Dungeons of Hinterberg можно уже сейчас, благодаря новой утечке. Кто-то из журналистов опубликовал целых 6 минут геймплей проекта и несколько скриншотов.

Как сообщается, запись была сделана во время закрытой демонстрации Dungeons of Hinterberg для журналистов. Вероятно, материал был предназначен для публикации в превью игры, но попал в открытый доступ намного раньше. Как можно заметить из утечки, ролевой экшен имеет завершенный внешний вид.

Вооружившись мечом, исследуйте прекрасную альпийскую деревню Хинтерберг и раскройте магию, скрытую в ее подземельях. В Dungeons of Hinterberg вы сможете осваивать магию, решать головоломки и убивайте монстров. Проект выйдет на ПК и Xbox Series X|S в 2024 году.