Dungeons of the Amber Griffin перенесена на Unreal Engine 5

В Dungeons of the Amber Griffin, данжн-кроулере, действие которого будет происходить в мифической версии Кашубии (западнославянская этническая территория кашубов на северо-западе Польши), произошло довольно много изменений.



Разработчики из Froengem, объявили, что игра была перенесена с Unreal Engine 4 на Unreal Engine 5.

Как это работает на деле, вы можете увидеть сами, поскольку в настоящее время в Steam идет открытое тестирование. Для этого достаточно зайти на страницу игры и воспользоваться опцией "запросить доступ"

Тестовая версия уже работает на UE 5. Переход на новую версию позволил авторам реализовать такие технологии, как Lumen, Nanite, Virtual Shadows, Global Illumination и Virtual Texture Streaming. Разработчики также добавили поддержку (на картах Nvidia) технологий DLSS 3.5, Reflex и Upscaling. В ближайшие недели авторы планируют реализовать AMD FSR2.

Тестирование продлится до 17 ноября текущего года.

Тестовая версия предлагает пять режимов:

Туториал

Музыкальный режим, в котором игрокам предстоит сражаться с мертвецами под ритм песни группы Percival Schuttenbach, чтобы получить как можно больше артефактов за минимальное время.

Режим Puzzle Mode, в котором мы оказываемся в подземном склепе с набором логических головоломок.

Режим Speedrun - подземный гоночный трек, проверяющий ловкость игроков.

Режим Benchmark - фрагмент осенней локации с динамическим освещением, в котором игроки могут проверить свои ПК.

Как видно, ранняя версия не позволяет проверить сюжетный режим, являющийся главной сутью игры. Вместо этого те, кто примет участие в испытаниях, будут вознаграждены дополнительными предметами, которые можно будет использовать в кампании в полной версии.

Dungeons of the Amber Griffin пока выходит исключительно на ПК. Дебют игры в раннем доступе ожидается в следующем году.