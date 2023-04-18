Двухмерный платформер-головоломка Duru - About Mole Rats and Depression выйдет на ПК 5 мая ©

Берлинский (Германия) независимый разработчик игр Twisted Ramble Games объявитл, что 2D-платформер-головоломка «Duru — About Mole Rats and Depression» выйдет на ПК (Windows и MAC) в Steam 5 мая 2023 года, а после запуска запланирована версия для Nintendo Switch.

Тули, землекоп, укоренившийся в колонии на равнинах Южной Африки, служит сборщиком, ответственным за обеспечение продовольствием и ресурсами, необходимыми ее сообществу для выживания. Ее удовлетворение приходит от того, что она видит, как друзья и семья процветают благодаря ее тяжелой работе, которая становится еще тяжелее из-за того, что таинственное черное существо следует за каждым ее шагом и делает даже самую простую задачу невыполнимой.

Проведите Тули в путешествии по туннелям ее колонии вместе с Бел, ее темная тень всегда на буксире. Проявление развивающейся депрессии Тули, Бел часто работает против Тули, перемещая предметы, поедая предметы и непредсказуемым образом манипулируя собирателем. Чтобы поднять себе настроение, Тули должна бегать, прыгать и рисовать по ландшафту, учась преодолевать желания Бела и оттачивая их в пользу Тули.

Рисуйте объекты и предметы, раскрашивая их в красиво иллюстрированные и анимированные локации. Научитесь сбалансировать деструктивное поведение Бела в положительную сторону, чтобы решать головоломки и продвигаться по колонии. Восстаньте против неуверенности и депрессии, нависшей над Тули, в душевном приключении, представленном в бессловесном формате, понятном каждому, независимо от языка.