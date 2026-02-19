Финский ритейлер указал дату выхода The Duskbloods на 27 марта

Ранее в этом месяце Kadokawa, материнская компания FromSoftware, подтвердила релиз The Duskbloods в 2026 году. Более того, эксклюзив для Switch 2 может выйти даже раньше, чем ожидалось.
Финский онлайн-ритейлер указал в описании многопользовательской игры, что её запуск запланирован на 27 марта 2026 года. Конечно, это может быть просто ошибка, поэтому относитесь к этой информации с осторожностью.
А где маркетинг? Трейлеры? Геймплей? Странно как то
Быстрее бы вышла, чтоб Миядзаки вернулся к нормальным играм. The Duskbloods -мультиплеер с графикой для телефонов и ценой в 80 баксов.