The Duskbloods 2026 г.
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От третьего лица, Кооператив
5.9 33 оценки

Финский ритейлер указал дату выхода The Duskbloods на 27 марта

monk70 monk70

Ранее в этом месяце Kadokawa, материнская компания FromSoftware, подтвердила релиз The Duskbloods в 2026 году. Более того, эксклюзив для Switch 2 может выйти даже раньше, чем ожидалось.

Выход The Duskbloods и Elden Ring Tarnished Edition по-прежнему запланирован на 2026 год

Финский онлайн-ритейлер указал в описании многопользовательской игры, что её запуск запланирован на 27 марта 2026 года. Конечно, это может быть просто ошибка, поэтому относитесь к этой информации с осторожностью.

Комментарии:  2
William Dwight

А где маркетинг? Трейлеры? Геймплей? Странно как то

DemandingRufus

Быстрее бы вышла, чтоб Миядзаки вернулся к нормальным играм. The Duskbloods -мультиплеер с графикой для телефонов и ценой в 80 баксов.