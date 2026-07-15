FromSoftware откроет доступ к The Duskbloods до релиза - игроки смогут опробовать эксклюзив Switch 2 уже в августе

FromSoftware объявила о проведении сетевого тестирования The Duskbloods — нового PvPvE-экшена, который станет эксклюзивом Nintendo Switch 2. Ограниченное тестирование пройдёт с 21 по 23 августа 2026 года и позволит разработчикам проверить работу серверов и ключевых игровых механик перед полноценным релизом.

Подать заявку на участие можно будет с 22 по 28 июля. Для этого потребуется консоль Nintendo Switch 2 и активная подписка Nintendo Switch Online. Количество участников будет ограничено.

Главная задача тестирования — проверить, как игра справляется с высокой нагрузкой на серверы при большом количестве одновременно подключённых пользователей. Кроме того, FromSoftware собирается оценить стабильность сетевой игры в различных условиях подключения, выявить возможные технические проблемы и собрать данные для балансировки игрового процесса.

Во время теста игрокам будет доступен основной многопользовательский режим с матчами, рассчитанными максимум на восемь участников. Разработчики предупредили, что проект всё ещё находится в активной стадии разработки, поэтому участники могут столкнуться с ошибками, техническими сбоями и другими недоработками.

The Duskbloods была анонсирована как эксклюзив Nintendo Switch 2 и станет одним из самых необычных проектов FromSoftware последних лет. Вместо привычной одиночной структуры студия делает ставку на PvPvE-сражения, где игрокам предстоит одновременно противостоять как друг другу, так и игровым противникам.