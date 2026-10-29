FromSoftware перенесла выход The Duskbloods, эксклюзива для Switch 2, на 2027 год

Студия FromSoftware приняла решение перенести выпуск многопользовательского экшена The Duskbloods — эксклюзива для консоли Nintendo Switch 2 — с запланированного 2026 года на 2027-й. Информация об этом появилась в официальном аккаунте игры в социальной сети X, однако точная дата релиза пока не называется.

В своем заявлении представители FromSoftware сообщили, что разработка проекта перешла на «этап финальной доводки». Студия принесла извинения игрокам, ожидающим выхода игры, и поблагодарила их за терпение и неизменную поддержку. Причины, по которым потребовалось дополнительное время, а также более конкретные сроки выхода (помимо общего указания на 2027 год), не уточняются.

Из-за этого переноса меняется график выпуска игры, которая была впервые анонсирована в апреле 2025 года во время презентации Nintendo Switch 2 Direct. The Duskbloods — многопользовательский PvPvE-экшен, создаваемый под руководством Хидэтаки Миядзаки эксклюзивно для новейшей консоли Nintendo.

Ранее, после проведения закрытого сетевого тестирования, компания FromSoftware и ее материнская структура Kadokawa подтверждали, что релиз игры состоится в 2026 году. Теперь же планы изменились.