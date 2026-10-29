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The Duskbloods 2027 г.
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От третьего лица, Кооператив
4.9 50 оценок

FromSoftware перенесла выход The Duskbloods, эксклюзива для Switch 2, на 2027 год

monk70 monk70

Студия FromSoftware приняла решение перенести выпуск многопользовательского экшена The Duskbloods — эксклюзива для консоли Nintendo Switch 2 — с запланированного 2026 года на 2027-й. Информация об этом появилась в официальном аккаунте игры в социальной сети X, однако точная дата релиза пока не называется.

В своем заявлении представители FromSoftware сообщили, что разработка проекта перешла на «этап финальной доводки». Студия принесла извинения игрокам, ожидающим выхода игры, и поблагодарила их за терпение и неизменную поддержку. Причины, по которым потребовалось дополнительное время, а также более конкретные сроки выхода (помимо общего указания на 2027 год), не уточняются.

Из-за этого переноса меняется график выпуска игры, которая была впервые анонсирована в апреле 2025 года во время презентации Nintendo Switch 2 Direct. The Duskbloods — многопользовательский PvPvE-экшен, создаваемый под руководством Хидэтаки Миядзаки эксклюзивно для новейшей консоли Nintendo.

Ранее, после проведения закрытого сетевого тестирования, компания FromSoftware и ее материнская структура Kadokawa подтверждали, что релиз игры состоится в 2026 году. Теперь же планы изменились.

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Комментарии:  13
Ваш комментарий
Serg_Sigil

Пусть отменят эту клоунаду и не позорятся..) Набрасываю конечно, пусть делают что хотят.. но свитч это же в основном эксклюзивность для их официальных "детских" нинтендовских игр, - кто будет играть в соус в толчке/поездке, не понимаю..

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stephenBROP

switch 2