FromSoftware проведёт закрытое сетевое тестирование The Duskbloods летом 2026 года

Компания FromSoftware представила краткий новый взгляд на свою грядущую PvPvE-игру The Duskbloods на Nintendo Direct в июне 2026 года, объявив о начале закрытого сетевого тестирования. Оно начнётся этим летом.

The Duskbloods поддерживает до 8 игроков в одной сессии и является эксклюзивом для Nintendo Switch 2. В ходе сессии вопросов и ответов, проведённой в апреле 2025 года, директор Хидетака Миядзаки упомянул, что в игре будет более десятка игровых персонажей на выбор. Некоторые из них показаны в новом трейлере. Подробности о том, как подать заявку на участие в закрытом сетевом тестировании, пока не объявлены.

Выход игры The Duskbloods для Nintendo Switch 2 по-прежнему запланирован на 2026 год.