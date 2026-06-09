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The Duskbloods 2026 г.
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От третьего лица, Кооператив
5.7 41 оценка

FromSoftware проведёт закрытое сетевое тестирование The Duskbloods летом 2026 года

monk70 monk70

Компания FromSoftware представила краткий новый взгляд на свою грядущую PvPvE-игру The Duskbloods на Nintendo Direct в июне 2026 года, объявив о начале закрытого сетевого тестирования. Оно начнётся этим летом.

The Duskbloods поддерживает до 8 игроков в одной сессии и является эксклюзивом для Nintendo Switch 2. В ходе сессии вопросов и ответов, проведённой в апреле 2025 года, директор Хидетака Миядзаки упомянул, что в игре будет более десятка игровых персонажей на выбор. Некоторые из них показаны в новом трейлере. Подробности о том, как подать заявку на участие в закрытом сетевом тестировании, пока не объявлены.

Выход игры The Duskbloods для Nintendo Switch 2 по-прежнему запланирован на 2026 год.

Консоли Трейлеры
12
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
OnlyWatch

Нинтендодзаки конечно исполняет. Народ ждет новый, крупный, сингловый проект. А он занимается вот этим...

4
Господин Никто

как и найтрейн в игру можно будет и в соло играть

3