Kadokawa подтвердила: The Duskbloods - эксклюзив Switch 2, релиз в 2026 году, запуск simultaneous worldwide

В свежем финансовом отчёте Kadokawa за 2026 фискальный год, завершившийся в марте, статус The Duskbloods зафиксирован окончательно. Игра выйдет эксклюзивно на Nintendo Switch 2, запуск — simultaneous worldwide, то есть день в день по всему миру. Окно — 2026 год, без конкретной даты.

Для FromSoftware это первый полноценный эксклюзив с 2015 года, когда та же схема сработала для Bloodborne на PlayStation 4. Разница в том, что права на IP Bloodborne остались у Sony. Здесь иначе: товарный знак на The Duskbloods зарегистрирован самой FromSoftware. Nintendo выступает соиздателем вместе с Kadokawa и разделяет продажи по регионам, но студия сохраняет контроль над франшизой. В будущем это даёт пространство для манёвра — порты, сиквелы, что угодно.

Финансовый контекст такой: игровое подразделение Kadokawa показало выручку 29,78 млрд иен и операционную прибыль 7,54 млрд — обе цифры ниже предыдущего года, когда ещё работали база Elden Ring и дополнение Shadow of the Erdtree. При этом Elden Ring Nightreign назван «хорошо показавшим себя», а его DLC The Forsaken Hollows — «с высокой долей прикрепления». То есть Nightreign тащит текущую выручку, а The Duskbloods должен вытянуть следующий год.

Сама игра — мультиплеерный PvPvE-экшен про «кровавых вампиров», сражения до 8 игроков и больше 12 персонажей на выбор. Необычно для FromSoftware, но студия уже предупреждала, что параллельно ведёт и традиционные сингловые проекты.

Инсайдер Nate the Hate, ранее точно предсказавший новую Star Fox, утверждает, что релиз The Duskbloods сдвинут на позднюю осень 2026 года — октябрь или позже. Если это так, то Switch 2 получит игру аккурат после сентябрьского повышения цены консоли. Совпадение или расчёт — непонятно, но на продажи железа это должно повлиять.