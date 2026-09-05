Любовь до первой смерти: в The Duskbloods игроки смогут заводить отношения друг с другом прямо во время сражений

В The Duskbloods от FromSoftware отношения между игроками станут полноценной частью игрового процесса. В рамках проходящего сетевого тестирования разработчики подробнее раскрыли систему сигилов, среди которых присутствует необычный Sigil of Love Ephemeral — «Сигил мимолётной любви».

Сигилы устанавливают особые отношения между Кровоприсягнувшими — так в The Duskbloods называются управляемые игроками персонажи. После получения сигила участнику назначается уникальная цель, выполнение которой приносит Virtue — один из ключевых ресурсов, определяющих продвижение в матче.

Всего в версии для сетевого тестирования представлены четыре разновидности: Sigil of a Sworn Enemy, Sigil of an Old Friend, Sigil of the Eye of Muralis и Sigil of Love Ephemeral. Разработчики отмечают, что в полноценной версии игры сигилы можно будет свободно менять.

Для выполнения некоторых связанных с сигилами целей потребуются даже специальные эмоции. Таким образом, отношения между игроками в The Duskbloods не ограничиваются обычным совместным прохождением или сражениями друг против друга, а непосредственно влияют на персональные задачи участников матча.

Помимо сигилов, похожий принцип используется в системе альянсов. Встретив другого Кровоприсягнувшего, игрок может предложить ему союз. Если тот согласится, персонажи временно становятся соратниками: они не способны наносить друг другу урон и совместно получают определённые разновидности Virtue. Однако в финальной фазе обычные альянсы распадаются, и бывшим союзникам приходится попрощаться друг с другом перед решающим сражением.

В сетевом тестировании предусмотрен и отдельный режим Bloodbound Alliances. В нём все Кровоприсягнувшие с самого начала сражаются парами, причём такие союзы сохраняются даже после перехода в финальную фазу. В релизной версии FromSoftware планирует позволить игрокам начинать подбор матча уже в кровном союзе с приглашённым другом.

Ещё до появления подробностей сетевого теста Хидэтака Миядзаки рассказывал Nintendo, что роли в The Duskbloods специально создаются таким образом, чтобы порождать необычные отношения между участниками. Например, роль Destined Rivals назначает другому игроку статус заклятого соперника, которого необходимо найти и победить, тогда как Destined Companion требует отыскать предназначенного системой компаньона и сформировать с ним связь ради особой награды.

По словам Миядзаки, подобные роли должны позволить игрокам буквально заниматься «отыгрышем роли» и добавить происходящему во время сетевых сражений дополнительной драматичности.

The Duskbloods представляет собой PvPvE-экшен, рассчитанный на одновременное участие до восьми человек. Кровоприсягнувшие сражаются как с управляемыми игрой противниками, так и друг с другом за право получить Первую кровь. Проект разрабатывается FromSoftware эксклюзивно для Nintendo Switch 2, а его релиз запланирован на 2026 год.