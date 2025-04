Основатель New Blood обвинил Escape from Tarkov в том, что вместо Bloodborne 2 выходит The Duskbloods

Сооснователь студии New Blood Interactive Дэйв Ошри резко высказался о текущих трендах в игровой индустрии, обвинив онлайн-игры вроде Escape from Tarkov в том, что именно из-за их популярности FromSoftware делает The Duskbloods, а не долгожданное Bloodborne 2.

В свежем выпуске подкаста Quad Damage Ошри не скрывал разочарования оттого, что The Duskbloods, изначально выглядевшая как продолжение Bloodborne, на деле оказалась мультиплеерной PvPvE-игрой, ориентированной на элементы, характерные для "экстракшн-шутеров". По его словам, игра может быть и интересной, но сама тенденция вызывает у него усталость:

Tarkov нанес индустрии непоправимый урон. Сейчас всё должно быть каким-то… экстракшн-шутером? Я просто хочу играть в обычные, нормальные игры.

— заявил Ошри.

Он также добавил, что, по его мнению, Хидэтака Миядзаки— президент FromSoftware — увлёкся Tarkov, что и могло повлиять на направление новой игры студии. Несмотря на всё, Ошри признаёт: он "стар для такого" и, возможно, уже не входит в целевую аудиторию новых проектов.

Хотя The Duskbloods не является чистым экстракшн-шутером, в ней действительно есть черты мультиплеерных режимов с элементами из популярных игр этого жанра. Сам Миядзаки недавно заявил, что хотел создать игру, которая будет интересна даже тем, кто не любит PvP, как он сам.

Релиз The Duskbloods намечен на 2026 год и состоится эксклюзивно на Switch 2. Точной даты пока не объявлено.