Основатель New Blood обвинил Escape from Tarkov в том, что вместо Bloodborne 2 выходит The Duskbloods

Сооснователь студии New Blood Interactive Дэйв Ошри резко высказался о текущих трендах в игровой индустрии, обвинив онлайн-игры вроде Escape from Tarkov в том, что именно из-за их популярности FromSoftware делает The Duskbloods, а не долгожданное Bloodborne 2.
В свежем выпуске подкаста Quad Damage Ошри не скрывал разочарования оттого, что The Duskbloods, изначально выглядевшая как продолжение Bloodborne, на деле оказалась мультиплеерной PvPvE-игрой, ориентированной на элементы, характерные для "экстракшн-шутеров". По его словам, игра может быть и интересной, но сама тенденция вызывает у него усталость:
Tarkov нанес индустрии непоправимый урон. Сейчас всё должно быть каким-то… экстракшн-шутером? Я просто хочу играть в обычные, нормальные игры.
— заявил Ошри.
Он также добавил, что, по его мнению, Хидэтака Миядзаки— президент FromSoftware — увлёкся Tarkov, что и могло повлиять на направление новой игры студии. Несмотря на всё, Ошри признаёт: он "стар для такого" и, возможно, уже не входит в целевую аудиторию новых проектов.
Хотя The Duskbloods не является чистым экстракшн-шутером, в ней действительно есть черты мультиплеерных режимов с элементами из популярных игр этого жанра. Сам Миядзаки недавно заявил, что хотел создать игру, которая будет интересна даже тем, кто не любит PvP, как он сам.
Релиз The Duskbloods намечен на 2026 год и состоится эксклюзивно на Switch 2. Точной даты пока не объявлено.
Так стоп.Русские виноваты опять?😅😅😅
Полностью согласен с Новокровами.
The Duskbloods это попытка сделать натуральный соулс для всех. Ибо оригиналы были на любителя. Одевание штанов через голову как не крути это на любителя. Ибо у компании FromSoftware получаются хорошо лишь соулсы. А клепать их постоянно это ограничивать кол-во покупателей.
Да пофиг, такие игры обычно не живут долго. Сколько "убийц" таркова самоубились в итоге? Тарков как был самым популярным в жанре так и остался. Не смотря даже на то что сам тарков полуживой. Не жанр виноват, а жажда легкой наживы не очень умных разработчиков и издателей.
такие игры может и не живут долго, но на их создание потрачены ресурсы. это время, это люди, которые могли делать нормальные игры, надеюсь никого не обидел, а вместо этого мы наблюдаем экспериментальные поделки. вот фромы на базе элден ринга клепают две мультиплерные игры. для меня подобный жанр - это ред флаг. я во время игры не хочу куда-то спешить и от кого-то зависеть.
Видимо из-за Escape from Tarkov FromSoftware сделала экстракшн-шутер Elden Ring.
Только сколько клонов ты не делай, все все равное играют Тарков. Кроме того, называть Соулсы с механиками Таркова как однотипные игры, это все равно, что сравнивать тёплое с мягким // Кирилл Астовский
ну так можно сказать про многое, сервис игры испортили игры, ГЛУБОКИЕ игры сони испортили игры, батл рояли испортили игры
Я не совсем понимаю ,что означает ,, вышли вместо’’? Почему не могут выходить и одиночные,и онлайн проекты? Предыдущие соулсы вполне проходились и в одиночку,онлайн был необязателен,почему бы не выйти проекту другой направленности? Мне в дарк соулс нравились кооп и пвп,поэтому на эту игру я бы посмотрел,как и на elden ring nightreign