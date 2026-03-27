Слух: PvEvP-экшен The Duskbloods может выйти только в конце 2026 года

По данным инсайдеров, новый многопользовательский проект студии FromSoftware под названием The Duskbloods может выйти позже ожидаемого. Ранее сообщалось, что игра появится в течение года, однако теперь предполагается, что релиз состоится лишь ближе к концу 2026 года.

Информацией поделился известный инсайдер NateTheHate. По его словам, проект не стоит ждать летом — разработчики, вероятно, нацелены на более позднее окно релиза, возможно на осень или конец года. Игра создаётся эксклюзивно для консоли Nintendo Switch 2.

Причины возможного переноса официально не называются, но предполагается, что команда может уделить больше времени тестированию сетевых механик. Поскольку The Duskbloods — это PvEvP-игра, разработчикам может потребоваться провести серию закрытых и открытых тестов перед полноценным запуском.

Кроме того, студия параллельно работает над версией Elden Ring для новой консоли Nintendo — изданием Tarnished Edition, которое ранее столкнулось с техническими сложностями. Это также могло повлиять на сроки разработки нового проекта.

Известно, что в The Duskbloods игрокам предложат более 12 персонажей с уникальными способностями и предысториями. Матчи будут рассчитаны на участие до восьми человек, а участники смогут выступать как союзниками, так и соперниками друг для друга.

Ожидается, что летом разработчики представят новый трейлер или подробный обзор игры, который раскроет больше деталей о проекте.