Сообщается, что FromSoftware потратила на разработку прототипа The Duskbloods больше времени, чем на другие игры

Сообщается, что на разработку предстоящей ролевой игры The Duskbloods у FromSoftware ушло больше времени, чем на разработку прототипов игрового процесса любого другого проекта студии.

В недавнем видео контент-мейкер Ziostorm поделился новыми подробностями о предстоящем проекте FromSoftware. Информация поступила от известного китайского игрового журналиста Гивина, который сказал, что проект получил зелёный свет ещё до 2019 года и прошёл более длительный период прототипирования и проверки игрового процесса, чем любой другой проект студии на сегодняшний день.

Тот же китайский журналист точно сообщал подробности о боссах Elden Ring, таких как Радан и Райкард, ещё до выхода игры. Что касается The Duskbloods, он заявил, что проекту дали зелёный свет ещё до маркетингового цикла, предшествовавшего релизу Sekiro. Что ещё важнее, он сказал, что PvPvE-игра наполнена «множеством инновационных элементов», которыми команда разработчиков особенно гордится. Хотя The Duskbloods включает в себя как соревновательное, так и кооперативное взаимодействие игроков, она, как сообщается, избегает попадания в привычные жанры, такие как королевская битва или шутеры с эвакуацией. Вместо этого FromSoftware, похоже, экспериментирует с такими системами, как контракты, механики в стиле «Немезиды» и множественные условия победы.

Длительный период разработки прототипа предполагает, что The Duskbloods может стать самой экспериментальной игрой FromSoftware со времён Sekiro. Разработчик до сих пор не предоставил никакой информации об игре с момента её анонса. Гивин считает, что молчание FromSoftware может быть намеренным, и новости, возможно, появятся только после завершения цикла DLC для Nightreign. Трейлер на The Game Awards, безусловно, возможен, особенно учитывая историю крупных анонсов студии на этом мероприятии.

Выход The ​​Duskbloods запланирован на 2026 год эксклюзивно для Nintendo Switch 2.