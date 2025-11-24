Сообщается, что FromSoftware потратила на разработку прототипа The Duskbloods больше времени, чем на другие игры

Сообщается, что на разработку предстоящей ролевой игры The Duskbloods у FromSoftware ушло больше времени, чем на разработку прототипов игрового процесса любого другого проекта студии.
В недавнем видео контент-мейкер Ziostorm поделился новыми подробностями о предстоящем проекте FromSoftware. Информация поступила от известного китайского игрового журналиста Гивина, который сказал, что проект получил зелёный свет ещё до 2019 года и прошёл более длительный период прототипирования и проверки игрового процесса, чем любой другой проект студии на сегодняшний день.
Тот же китайский журналист точно сообщал подробности о боссах Elden Ring, таких как Радан и Райкард, ещё до выхода игры. Что касается The Duskbloods, он заявил, что проекту дали зелёный свет ещё до маркетингового цикла, предшествовавшего релизу Sekiro. Что ещё важнее, он сказал, что PvPvE-игра наполнена «множеством инновационных элементов», которыми команда разработчиков особенно гордится. Хотя The Duskbloods включает в себя как соревновательное, так и кооперативное взаимодействие игроков, она, как сообщается, избегает попадания в привычные жанры, такие как королевская битва или шутеры с эвакуацией. Вместо этого FromSoftware, похоже, экспериментирует с такими системами, как контракты, механики в стиле «Немезиды» и множественные условия победы.
Длительный период разработки прототипа предполагает, что The Duskbloods может стать самой экспериментальной игрой FromSoftware со времён Sekiro. Разработчик до сих пор не предоставил никакой информации об игре с момента её анонса. Гивин считает, что молчание FromSoftware может быть намеренным, и новости, возможно, появятся только после завершения цикла DLC для Nightreign. Трейлер на The Game Awards, безусловно, возможен, особенно учитывая историю крупных анонсов студии на этом мероприятии.
Выход The Duskbloods запланирован на 2026 год эксклюзивно для Nintendo Switch 2.
Удачный эксперимент получился!(по моему мнению). Надеюсь, что от старого курса Фромы не отступят! Будут сюжетные одиночные игры,а Nightreign и The Duskbloods - всего лишь эксперименты(удачные или нет,время покажет),которые продиктованы направлениями развития индустрии!
