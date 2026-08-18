Утечка The Duskbloods раскрыла 14 классов персонажей

Перед первым публичным закрытым сетевым тестированием The Duskbloods в сети появилась информация о 14 классах, которые, предположительно, будут доступны игрокам.

Утечка появилась после обновления серверных данных. Судя по опубликованной информации, FromSoftware подготовила для игры весьма необычный набор персонажей — каждый из них обладает собственной историей, внешностью и уникальными способностями, связанными с кровью.

Среди обнаруженных классов есть Blood-Eater, Guillotine, Foul-Rot, Nail-Pierced, Coffin-Bearer, Thread-Torn, Mud-Treader, Candle-Snuffer, Gut-Rinner, Gazer-of-Flesh, Ash-Crown, Rust-Gospel, Dusk-Silt и First-Shard.

Например, Guillotine — бывший палач с огромным лезвием гильотины за спиной, а Coffin-Bearer носит на спине железный гроб с чудовищем внутри. Gazer-of-Flesh способен усиливать кровоток противника одним взглядом, а Dusk-Silt превращает собственное тело в кровавую субстанцию, чтобы уклоняться от атак.

Особенно необычным выглядит First-Shard — безымянная масса плоти, известная как «Первая кровь». Она не понимает человеческую речь и способна копировать техники различных кровных линий.

Пока неизвестно, будут ли все 14 классов доступны в полной версии игры или часть из них предназначена исключительно для тестирования. Официально FromSoftware информацию об утечке не подтверждала.

Первый закрытый сетевой тест The Duskbloods должен стать возможностью впервые опробовать игру для широкой аудитории. Проект разрабатывается как эксклюзив Nintendo Switch 2.