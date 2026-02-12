Выход The Duskbloods и Elden Ring Tarnished Edition по-прежнему запланирован на 2026 год

Владелец FromSoftware, компания Kadokawa, подтвердила своё намерение выпустить как Elden Ring Tarnished Edition, так и новую игру The Duskbloods для Nintendo Switch 2 в этом году.

Duskbloods была анонсирована на первом Nintendo Switch 2 Direct год назад, но с тех пор о ней мало что было известно. Elden Ring должна была выйти на платформе в прошлом году, но релиз был отложен для «корректировки производительности» после критических отзывов игроков.

Теперь, согласно последним финансовым результатам Kadokawa, обе игры находятся в разработке и должны выйти в этом году.

В настоящее время у FromSoftware в разработке несколько игр, включая Elden Ring Tarnished Edition и The Duskbloods (обе запланированы к выходу в 2026 году для Nintendo Switch 2).

В ходе дальнейшей сессии вопросов и ответов с инвесторами корпорация также подтвердила свое намерение выпустить Duskbloods как эксклюзив для Nintendo Switch 2.

На данный момент мы ещё не объявили конкретную дату релиза. Игра будет продаваться совместно с Nintendo Co., Ltd., при этом распределение продаж будет осуществляться по регионам. Игра будет доступна только для Nintendo Switch 2.

The Duskbloods — это PvPvE-игра с «многопользовательским режимом в основе», по словам FromSoftware. 8 игроков «борются за превосходство между собой и против сильных противников», говорится в описании.