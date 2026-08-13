Новый яркий 3D-платформер Duskfade вышел на персональных компьютерах и консолях

Разработчики из студии Weird Beluga официально представили релизный трейлер своего нового трёхмерного экшен-платформера Duskfade, который уже стал доступен для покупки. Проект позиционируется создателями как настоящее признание в любви классическим консольным играм данного жанра. Игра предлагает пользователям отправиться в динамичное путешествие по проработанному фантастическому миру, наполненному разнообразными пространственными головоломками.

В центре сюжетной линии находится отважный главный герой по имени Зириан, которого на протяжении всего пути сопровождает его верная механическая кукушка. Персонажу предстоит спасти свою родную сестру из заточения в таинственной Часовой башне. Это зловещее сооружение подчинило себе ход времени и погрузило некогда процветающие сказочные земли в эпоху бесконечной ночной тьмы. Для достижения заветной цели игрокам необходимо разрушить оковы времени, используя различные акробатические и боевые приёмы.

Игровой процесс проекта совмещает в себе классические элементы динамичного платформинга с прыжками, раскачиваниями на верёвках и быстрыми атаками холодным оружием ближнего боя. Пользователям придётся постоянно комбинировать эти движения для успешного преодоления ловушек, исследования скрытых локаций и победы над многочисленными противниками. Каждый пройденный этап будет открывать новые детали этой мрачной, но сказочной вселенной.

Полноценный релиз проекта состоялся 13 августа 2026 года одновременно на нескольких актуальных игровых системах. Игра полностью доступна для прохождения на персональных компьютерах через цифровой магазин Steam, а также на консолях Xbox, PlayStation 5 и Nintendo Switch 2. Обзавестись собственной копией этого ностальгического трёхмерного приключения можно на любой из указанных платформ уже сейчас.