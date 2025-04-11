Сказочный 3D-платформер Duskfade выйдет в 2026 году на ПК и консолях

Издатель Fireshine Games объявил, что волшебный 3D-платформер Duskfade от студии Weird Beluga, известной по Clid the Snail, выйдет в 2026 году для PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam.

Проект создан как любовное письмо к классике жанра — с насыщенным экшеном, акробатикой и яркими фантастическими мирами. Главный герой Зириан, в компании механической кукушки, отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти сестру из загадочной Часовой башни, погрузившей мир во тьму. В пути ему предстоит восстановить ткань времени и раскрыть тайны Мастера-часовщика.

Duskfade предлагает идеальное сочетание динамичного платформинга и стремительных боёв, вдохновлённых культовыми тайтлами прошлого. Игроков ждёт необычный клокпанк-мир, где можно исследовать летающие острова, эфирные леса, подводные королевства и золотые дюны.

Сюжет полон эмоций, взросления и преодоления утрат, а каждый враг символизирует внутреннюю борьбу. Duskfade обещает стать настоящим подарком для поклонников жанра — одновременно ностальгичным и свежим, с трогательной историей и незабываемыми персонажами.