Авторы постапокалиптического симулятора дальнобойщика Dust & Diesel показали броню для грузовика

Разработчики из Rejected Games опубликовали новый блог, в котором извинились за долгое молчание и представили новую информацию об их постапокалиптическом симуляторе дальнобойщика в мире, вдохновлённым фильмами про Безумного Макса под названием Dust & Diesel: Deadland Delivery.

Новый блог разработчика посвящён броне для грузовиков, которая будет не только декоративной, но и ещё влияющей на параметры управляемости. Так, например, грузовик увешанный защитными пластинами станет сложной целью для рейдеров, позарившихся на ценный груз, но о высокой скорости придётся забыть. Игрокам будет важно помнить о том, что бандиты способны отстреливать защитные пластины, отчего броню придётся чинить, а также укрывать уязвимые части грузовика.

Дата резила не была объявлена, однако разработчики заявляют что "вся команда усердно работает, чтобы создать что-то действительно уникальное, и мы только начинаем".