Демо версия игры Dust & Diesel: Deadland Delivery появилась в Steam

Мы невероятно рады объявить, что демо-версия Dust & Diesel наконец-то вышла! Это огромная веха для нас, и мы с нетерпением ждем, когда вы все сядете за руль и познакомитесь с миром, который мы строили.

В этой демоверсии вы сможете пройти первые две миссии, которые дадут вам представление о том, что вас ждет:

Езда по суровой, беспощадной местности , которая бросает вызов как вашим навыкам, так и вашему транспортному средству.

, которая бросает вызов как вашим навыкам, так и вашему транспортному средству. Участие в напряженных битвах с бандитами, где быстрые решения и четкое вождение определяют разницу между выживанием и уничтожением.

Мы также хотели бы воспользоваться моментом, чтобы поблагодарить всех, кто присоединился к нашим ранним плейтестам. Ваши отзывы были абсолютно жизненно важны для формирования игры в эти решающие недели перед демо. Каждая заметка, сообщение об ошибке и предложение помогли нам улучшить Dust & Diesel, сделав ее сильнее, плавнее и веселее. Мы не смогли бы сделать это без вас!

Это демо — только начало, и мы очень рады, наконец, позволить сообществу погрузиться в игру. Нам не терпится услышать, что вы думаете, увидеть вашу реакцию и собрать больше отзывов, пока мы продолжаем это путешествие.

Игра все еще находится в разработке и будет выпущена в Раннем доступе, что означает, что все отзывы, предоставленные игроками, очень важны для нас.