Демо версия игры Dust & Diesel: Deadland Delivery появилась в Steam

Мы невероятно рады объявить, что демо-версия Dust & Diesel наконец-то вышла! Это огромная веха для нас, и мы с нетерпением ждем, когда вы все сядете за руль и познакомитесь с миром, который мы строили.
В этой демоверсии вы сможете пройти первые две миссии, которые дадут вам представление о том, что вас ждет:
- Езда по суровой, беспощадной местности, которая бросает вызов как вашим навыкам, так и вашему транспортному средству.
- Участие в напряженных битвах с бандитами, где быстрые решения и четкое вождение определяют разницу между выживанием и уничтожением.
Мы также хотели бы воспользоваться моментом, чтобы поблагодарить всех, кто присоединился к нашим ранним плейтестам. Ваши отзывы были абсолютно жизненно важны для формирования игры в эти решающие недели перед демо. Каждая заметка, сообщение об ошибке и предложение помогли нам улучшить Dust & Diesel, сделав ее сильнее, плавнее и веселее. Мы не смогли бы сделать это без вас!
Это демо — только начало, и мы очень рады, наконец, позволить сообществу погрузиться в игру. Нам не терпится услышать, что вы думаете, увидеть вашу реакцию и собрать больше отзывов, пока мы продолжаем это путешествие.
вы лучше объясните как лебедкой себя подтянуть в самом начале