Симулятор постапокалиптического дальнобойщика Dust & Diesel: Deadland Delivery разрабатывается на Unreal Engine 5

Авторы симулятора постапокалиптического дальнобойщика Dust & Diesel: Deadland Delivery анонсировали ежемесячный блог разработчика, в которым будут делиться новыми подробностями об игре, а также некоторыми тизерами проекта.

В первом блоге разработки авторы отдельно поблагодарили всех заинтересованных в проекте, а также рассказали о переходе игры на движок Unreal Engine 5, продемонстрировав новый скриншот с изображением бронированного седельного тягача на фоне каменистого пустынного пейзажа. Как пишут авторы, "Грубые детали грузовика в сочетании с суровой красотой пейзажа прекрасно отражают суть выживания в Dust & Diesel."

На данный момент дата выхода игры неизвестна. Заинтересованные проектом уже окрестили игру, как смесь Mudrunner и Ex Machina/Hard Truck: Apocalypse.