ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dust & Diesel: Deadland Delivery 2026 г.
Инди, Гонки, Автомобили, От третьего лица, Постапокалипсис
8.4 29 оценок

Симулятор постапокалиптического дальнобойщика Dust & Diesel: Deadland Delivery разрабатывается на Unreal Engine 5

Саня Цукино Усаги

Авторы симулятора постапокалиптического дальнобойщика Dust & Diesel: Deadland Delivery анонсировали ежемесячный блог разработчика, в которым будут делиться новыми подробностями об игре, а также некоторыми тизерами проекта.

В первом блоге разработки авторы отдельно поблагодарили всех заинтересованных в проекте, а также рассказали о переходе игры на движок Unreal Engine 5, продемонстрировав новый скриншот с изображением бронированного седельного тягача на фоне каменистого пустынного пейзажа. Как пишут авторы, "Грубые детали грузовика в сочетании с суровой красотой пейзажа прекрасно отражают суть выживания в Dust & Diesel."

На данный момент дата выхода игры неизвестна. Заинтересованные проектом уже окрестили игру, как смесь Mudrunner и Ex Machina/Hard Truck: Apocalypse.

21
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
shhelkun

Новую ex machina хочуууу !!!!!

11
BewitchingBaron

Выглядит прикольно, яб поиграл

5
taotahu1992

Ясно, оптимизация выходит из чата

А ведь какая классная идея(

3
Anklava
"Грубые детали грузовика в сочетании с суровой красотой пейзажа прекрасно отражают суть выживания в Dust & Diesel."
2
Pravdarub

Ëкарный бабай.

1
Федя Кочегар

Движ классный на Unreal Engine 5

0
Пользователь ВКонтакте

// Titan Death

0
Nord_Paladin

в мад максе хоть из машины можно было выйти, а тут, тупо жми W и это вся игра?

0
vzglydizugla

Что то такой себе чермет для постапокалипсиса. Если дальнобой, да еще в условиях что могут ограбить (а это 100% шанс), то как минимум пара человек, пушки по периметру и более крепкая конструкция, нежели профнастил налепленный по корпусу.

0