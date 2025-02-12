Симулятор постапокалиптического дальнобойщика Dust & Diesel: Deadland Delivery разрабатывается на Unreal Engine 5

Авторы симулятора постапокалиптического дальнобойщика Dust & Diesel: Deadland Delivery анонсировали ежемесячный блог разработчика, в которым будут делиться новыми подробностями об игре, а также некоторыми тизерами проекта.
В первом блоге разработки авторы отдельно поблагодарили всех заинтересованных в проекте, а также рассказали о переходе игры на движок Unreal Engine 5, продемонстрировав новый скриншот с изображением бронированного седельного тягача на фоне каменистого пустынного пейзажа. Как пишут авторы, "Грубые детали грузовика в сочетании с суровой красотой пейзажа прекрасно отражают суть выживания в Dust & Diesel."
На данный момент дата выхода игры неизвестна. Заинтересованные проектом уже окрестили игру, как смесь Mudrunner и Ex Machina/Hard Truck: Apocalypse.
Новую ex machina хочуууу !!!!!
Выглядит прикольно, яб поиграл
Ясно, оптимизация выходит из чата
А ведь какая классная идея(
Ëкарный бабай.
Движ классный на Unreal Engine 5
// Titan Death
в мад максе хоть из машины можно было выйти, а тут, тупо жми W и это вся игра?
Что то такой себе чермет для постапокалипсиса. Если дальнобой, да еще в условиях что могут ограбить (а это 100% шанс), то как минимум пара человек, пушки по периметру и более крепкая конструкция, нежели профнастил налепленный по корпусу.