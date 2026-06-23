Демоверсия Dust Front RTS получила патч D-30 и останется доступной в Steam ещё на неделю

В своём заключительном обращении после фестиваля "Играм быть" российский соло-разработчик под ником rtsDimon официально подтвердил решение продлить работу демонстрационной версии Dust Front RTS на 1 дополнительную неделю. Тестовая сборка должна была закрыться сразу после финала фестиваля, но из-за огромного интереса аудитории игрокам дали ещё 7 дней на тактические бои. Создатель тепло поблагодарил игровое сообщество за колоссальную поддержку, тысячи подробных отзывов и неоценимую помощь в поиске критических дефектов кода.

Благодаря решению продлить работу демоверсии, у игроков остаются финальные 7 дней на детальное ознакомление с обновлением D-30. Новая опциональная сложность с усиленным здоровьем врагов заставит пользователей полностью поменять привычный состав армии и тактику ведения боя.

Также этот патч содержит огромный список исправленных багов, включая исправление курьёзной ошибки со стрельбой артиллерии по самой себе. С полным объёмом изменений можно ознакомится в новости Steam.

Впереди автора ждёт огромный объём сложной производственной работы над основной игрой по созданию сюжетного контента и внедрению новых типов техники и вооружений. По словам создателя, этап с демоверсией позволил чётко зафиксировать вектор развития игрового процесса, баланса и оптимизации баллистического движка. Разработчик пообещал регулярно делиться с фанатами свежими новостями, демонстрировать этапы разработки и готовить различные крутые геймплейные штуки к будущим презентациям.

После официального закрытия текущей демонстрационной версии страница проекта в цифровом магазине Steam продолжит работать в штатном режиме ожидания полноценного релиза. Автор призвал сообщество отнестись к завершению тестов с пониманием, ведь длительное нахождение ознакомительной сборки в открытом доступе сильно отвлекает его от финала разработки. Отслеживать этапы производства и добавить стратегию в свой список желаемого можно на её официальной странице.