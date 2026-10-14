Dust Front RTS от российского разработчика получила обновление демоверсии

Разработчик стратегии Dust Front RTS выпустил обновление демоверсии, в котором улучшил поведение техники, управление подразделениями и исправил ряд ошибок.

Одним из главных изменений стало увеличение максимального отдаления камеры почти в два раза. Также была доработана графика, чтобы объекты оставались заметными при большом масштабе обзора. Кроме того, разработчик улучшил поиск маршрутов для танков, исправил ошибки строительства, работы артиллерии и интерфейса, а также провёл оптимизацию.

Отдельно разработчик сообщил, что после участия в фестивале Steam решил оставить демоверсию в открытом доступе. Теперь игроки смогут опробовать Dust Front RTS и после завершения мероприятия.

Игра сочетает классические RTS-сражения с элементами глобальной стратегии. Игрокам предстоит развивать базу, собирать ресурсы, производить войска и захватывать территории.