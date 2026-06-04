Российская Dust Front RTS выйдет на фестивале Steam "Играм быть"

Dust Front RTS возвращается на радары

Российский разработчик Dust Front RTS сообщил, что игра впервые получит публичную демо-версию в рамках ближайшего фестиваля Steam «Играм быть».

По словам автора, долгое время от идеи демо приходилось отказываться из-за сложности адаптации масштабной RTS под короткий ознакомительный формат. Однако теперь разработчик решил показать проект более широкой аудитории и дать игрокам возможность самостоятельно оценить его текущее состояние.

В демо будут доступны классические механики стратегии в реальном времени: строительство базы, добыча ресурсов, производство войск и масштабные сражения. Игрокам предложат принять участие в осаде промышленного города, сразиться против фракций Бандитов или Мутантов, а также опробовать продвинутые технологии, ударные группы и систему подкреплений.

Среди особенностей демо заявлены процедурная генерация карты и гибкая настройка сложности, позволяющая менять размеры и силу вражеских баз.

Релиз демо-версии ожидается 15 июня в рамках фестиваля Steam «Играм быть».