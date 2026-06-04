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Dust Front RTS 2026 г.
Стратегия, Инди, RTS
7.6 44 оценки

Российская Dust Front RTS выйдет на фестивале Steam "Играм быть"

ОгурчикЮрец ОгурчикЮрец

Dust Front RTS возвращается на радары

Российский разработчик Dust Front RTS сообщил, что игра впервые получит публичную демо-версию в рамках ближайшего фестиваля Steam «Играм быть».

По словам автора, долгое время от идеи демо приходилось отказываться из-за сложности адаптации масштабной RTS под короткий ознакомительный формат. Однако теперь разработчик решил показать проект более широкой аудитории и дать игрокам возможность самостоятельно оценить его текущее состояние.

В демо будут доступны классические механики стратегии в реальном времени: строительство базы, добыча ресурсов, производство войск и масштабные сражения. Игрокам предложат принять участие в осаде промышленного города, сразиться против фракций Бандитов или Мутантов, а также опробовать продвинутые технологии, ударные группы и систему подкреплений.

Среди особенностей демо заявлены процедурная генерация карты и гибкая настройка сложности, позволяющая менять размеры и силу вражеских баз.

Релиз демо-версии ожидается 15 июня в рамках фестиваля Steam «Играм быть».

Анонсы
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Комментарии:  1
Ваш комментарий
ОгурчикЮрец

Вот это правильно.

DEMO - это всегда хорошо, можно понять, что за продукт.

Ну, признаю, что DEMO может показать не всё.