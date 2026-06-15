Состоялся релиз демоверсии отечественной стратегии Dust Front RTS в Steam

Разработчик под псевдонимом rtsDimon выпустил демоверсию своей одиночной стратегии в реальном времени Dust Front RTS на платформе Steam. В рамках этого ознакомительного фрагмента пользователям доступен полноценный тактический режим со строительством базы, развитием экономики и масштабными сражениями.

Действие Dust Front RTS разворачивается на постапокалиптической планете, разоренной многочисленными военными конфликтами, где остатки человечества ведут борьбу за выживание среди бетона и сажи. В полной версии проект будет совмещать элементы классической стратегии в реальном времени и глобального завоевания территорий, однако в демоверсии представлен именно тактический RTS-сегмент.

В ознакомительной версии представлена миссия по осаде крупного индустриального города, ориентированная на макроконтроль. Игрокам предстоит закрепиться на позициях, отстроить базу, наладить добычу ресурсов и зачистить территорию от сил противника. Для борьбы доступны 2 враждебные фракции на выбор, 1 из которых представляет собой банду мародеров с упором на легкую и быструю технику, а другая состоит из мутантов, полагающихся на тяжелую броню, ближний бой и призыв мелких существ из павших бойцов.

Чтобы облегчить борьбу с превосходящими силами противника, в демоверсии изначально разблокированы высокоуровневые технологии и боевые единицы. Игровой процесс позволяет настраивать сложность и масштабы сражений с помощью специального множителя, который может увеличить размеры вражеских баз до 4 раз. Карта для осады генерируется процедурно, что делает каждое новое прохождение уникальным.

Среди ключевых особенностей проекта выделяется система соединения зданий, позволяющая связывать заводы трубопроводами или подключать к ним электростанции для получения бонусов к производству. Также разработчик добавил ряд удобных функций управления, включая корректировку траектории полета бомбардировщиков после вызова, гибкую настройку приоритетов целей для юнитов, автоматическое построение колонн при движении и возможность выбора одинаковых зданий по всей карте без ограничения радиуса экрана.

Создатель игры подчеркнул, что Dust Front RTS разрабатывается исключительно для одиночного прохождения, поэтому мультиплеер или кооперативный режим не планируются. На прохождение будущей сюжетной кампании потребуется около 15 часов. Проект создается силами всего 1 разработчика, который также открыл страницу на платформе Boosty для добровольной финансовой поддержки создания игры.

Ознакомительная версия игры уже содержит полную русскую локализацию текста, включая интерфейс, в то время как озвучка планируется к релизу полной версии. Для запуска стратегии потребуются относительно невысокие системные требования, включающие операционную систему Windows 10, процессор уровня Intel Core i3-3250, 4 ГБ оперативной памяти и видеокарту уровня GeForce GTX 1050. Точная дата выхода полной версии Dust Front RTS пока не объявлена.