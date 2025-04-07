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Dust Front RTS 2026 г.
Стратегия, Инди, RTS
7.3 18 оценок

Три фракции на выжженной планете: появился новый трейлер российской RTS-стратегии Dust Front

Lunersun Lunersun

Разработчик, известный как RtsDimon, показал новый трейлер Dust Front — своей RTS. В ролике показали основной геймплей, доступные юниты, карту и всякие взаимодействия.

Если вкратце, то Dust Front — это почти классическая стратегия в реальном времени, но с нелинейной кампанией, а также с элементами глобальной стратегии. Действие происходит на какой-то несчастной планете, которую так затрепали войнами, что там под толстым слоем сажи и бетона закопаны останки того, что когда-то считалось человеческой цивилизацией.

А теперь о том, чем нас собираются завлекать:

  • Глобальная экономика — всё, что вы добываете и производите на одной территории, как-то влияет на экономику в стратегическом режиме.
  • События с мини-диалогами — в захваченных регионах будут случаться всякие новости, где вам предложат поучаствовать в диалогах. Да и торговцы с наёмниками тоже будут подкатывать со своими уникальными предложениями.
  • Ветки технологий — куда ж без них в стратегии. Открываешь новых юнитов, строения, прокачиваешь их.
  • Система гарнизонов — ваши бойцы получают звания и могут путешествовать из битвы в битву. То есть можно взрастить ветеранов и проволочь их от начала до конца кампании.
  • Планирование с одновременным ходом — Основные действия выполняются только на следующий ход, так что надо предугадывать, куда попрётся враг, чтобы оказаться в нужном месте вовремя.
  • Ядерный пепел — каждая из трёх фракций обзавелась каким-то супероружием. Кто-то стирает города в пыль, кто-то превращает их в рассадник заразы, а кто-то просто швыряет целые армии в пропасть.

А вот когда игра выйдет в свет — пока непонятно. Разработчик не спешит делиться датой релиза.

18
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Odesseet

Выглядит ниче так)

4
Simond Neoni

Я бы сыграл)

1
Sweet Cake

Будем следить за проектом

1
Nanwea

стилистика отличная вот только если на это смотреть с глобалки а не тут под зумом.. есть сомнения

1
Дмитрий Дементье

визуал отличный. напомнило стародавний tiberian sun

0
Simond Neoni

Наш гейминг прорывается на 1 место)

-2