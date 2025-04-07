Три фракции на выжженной планете: появился новый трейлер российской RTS-стратегии Dust Front

Разработчик, известный как RtsDimon, показал новый трейлер Dust Front — своей RTS. В ролике показали основной геймплей, доступные юниты, карту и всякие взаимодействия.
Если вкратце, то Dust Front — это почти классическая стратегия в реальном времени, но с нелинейной кампанией, а также с элементами глобальной стратегии. Действие происходит на какой-то несчастной планете, которую так затрепали войнами, что там под толстым слоем сажи и бетона закопаны останки того, что когда-то считалось человеческой цивилизацией.
А теперь о том, чем нас собираются завлекать:
- Глобальная экономика — всё, что вы добываете и производите на одной территории, как-то влияет на экономику в стратегическом режиме.
- События с мини-диалогами — в захваченных регионах будут случаться всякие новости, где вам предложат поучаствовать в диалогах. Да и торговцы с наёмниками тоже будут подкатывать со своими уникальными предложениями.
- Ветки технологий — куда ж без них в стратегии. Открываешь новых юнитов, строения, прокачиваешь их.
- Система гарнизонов — ваши бойцы получают звания и могут путешествовать из битвы в битву. То есть можно взрастить ветеранов и проволочь их от начала до конца кампании.
- Планирование с одновременным ходом — Основные действия выполняются только на следующий ход, так что надо предугадывать, куда попрётся враг, чтобы оказаться в нужном месте вовремя.
- Ядерный пепел — каждая из трёх фракций обзавелась каким-то супероружием. Кто-то стирает города в пыль, кто-то превращает их в рассадник заразы, а кто-то просто швыряет целые армии в пропасть.
А вот когда игра выйдет в свет — пока непонятно. Разработчик не спешит делиться датой релиза.
Выглядит ниче так)
Я бы сыграл)
Будем следить за проектом
стилистика отличная вот только если на это смотреть с глобалки а не тут под зумом.. есть сомнения
визуал отличный. напомнило стародавний tiberian sun
Наш гейминг прорывается на 1 место)