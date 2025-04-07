Три фракции на выжженной планете: появился новый трейлер российской RTS-стратегии Dust Front

Разработчик, известный как RtsDimon, показал новый трейлер Dust Front — своей RTS. В ролике показали основной геймплей, доступные юниты, карту и всякие взаимодействия.

Если вкратце, то Dust Front — это почти классическая стратегия в реальном времени, но с нелинейной кампанией, а также с элементами глобальной стратегии. Действие происходит на какой-то несчастной планете, которую так затрепали войнами, что там под толстым слоем сажи и бетона закопаны останки того, что когда-то считалось человеческой цивилизацией.

А теперь о том, чем нас собираются завлекать:

Глобальная экономика — всё, что вы добываете и производите на одной территории, как-то влияет на экономику в стратегическом режиме.

— всё, что вы добываете и производите на одной территории, как-то влияет на экономику в стратегическом режиме. События с мини-диалогами — в захваченных регионах будут случаться всякие новости, где вам предложат поучаствовать в диалогах. Да и торговцы с наёмниками тоже будут подкатывать со своими уникальными предложениями.

— в захваченных регионах будут случаться всякие новости, где вам предложат поучаствовать в диалогах. Да и торговцы с наёмниками тоже будут подкатывать со своими уникальными предложениями. Ветки технологий — куда ж без них в стратегии. Открываешь новых юнитов, строения, прокачиваешь их.

— куда ж без них в стратегии. Открываешь новых юнитов, строения, прокачиваешь их. Система гарнизонов — ваши бойцы получают звания и могут путешествовать из битвы в битву. То есть можно взрастить ветеранов и проволочь их от начала до конца кампании.

— ваши бойцы получают звания и могут путешествовать из битвы в битву. То есть можно взрастить ветеранов и проволочь их от начала до конца кампании. Планирование с одновременным ходом — Основные действия выполняются только на следующий ход, так что надо предугадывать, куда попрётся враг, чтобы оказаться в нужном месте вовремя.

— Основные действия выполняются только на следующий ход, так что надо предугадывать, куда попрётся враг, чтобы оказаться в нужном месте вовремя. Ядерный пепел — каждая из трёх фракций обзавелась каким-то супероружием. Кто-то стирает города в пыль, кто-то превращает их в рассадник заразы, а кто-то просто швыряет целые армии в пропасть.

А вот когда игра выйдет в свет — пока непонятно. Разработчик не спешит делиться датой релиза.