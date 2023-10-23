Вышел геймплей новой игры в духе культовой Command & Conquer, над которой работает разработчик из России

Dust Front - это классическая RTS с элементами глобальной стратегии, процедурным миром и нелинейной кампанией. Действия происходят на планете разорённой множеством войн и потрясений, где под толстым слоем сажи и бетона закопаны останки былой мощи человечества.

Создание армии. Арсенал из танков, авиации, пехоты и техники разной направленности.

Арсенал из танков, авиации, пехоты и техники разной направленности. Строительство базы и сбор ресурсов. Заводы по производству техники, переработке минералов и казармы с хранилищами. Все строения важны и на глобальной карте.

Процедурность. Миссии комбинируются между собой совмещаясь с процедурной генерацией карт и внешними правилами.

Миссии комбинируются между собой совмещаясь с процедурной генерацией карт и внешними правилами. Испытание. Асимметричный игровой процесс. Сражения с превосходящим в числе и силе противником.

ГЛОБАЛЬНАЯ КАРТА

Не будет мира на Земле, пока враги Империи ходят по ней. Бесчисленные мутанты, роботы, чьи технологии сильно превосходят наши, мятежники, бьющие по нам из тыла, и заговоры, о которых мы не знаем. Есть ли у нас кто-то более верный, чем армия или у нас нет союзников вообще?

В игре вы узнаете, чего стоит ваша власть на глобальной карте.

Глобальная экономика. Добыча и производство внутри территорий влияет на экономическое положение в стратегическом режиме.

Добыча и производство внутри территорий влияет на экономическое положение в стратегическом режиме. События. В захваченных регионах случаются новости, в которых вы будете принимать участие посредством мини-диалогов. Также могут появляться и торговцы с ресурсами, и наёмники с уникальными юнитами.

В захваченных регионах случаются новости, в которых вы будете принимать участие посредством мини-диалогов. Также могут появляться и торговцы с ресурсами, и наёмники с уникальными юнитами. Ветки технологий. Открытие новых юнитов и строений, улучшение и оснащение их более современными способами уничтожения приведёт к скорым победам.

Открытие новых юнитов и строений, улучшение и оснащение их более современными способами уничтожения приведёт к скорым победам. Гарнизоны. Ваши войска получают звания и могут быть перенесены из сражения в сражение в ударной группе или быть как часть оборонительного гарнизона, что даст вам возможность провести ветеранов от самого начала до самого конца.

Ваши войска получают звания и могут быть перенесены из сражения в сражение в ударной группе или быть как часть оборонительного гарнизона, что даст вам возможность провести ветеранов от самого начала до самого конца. Планирование с одновременным ходом. Основные действия совершаются на следующий ход. Нужно планировать действия заранее и предвосхищать манёвры противника, чтобы быть в нужном месте и в нужное время.

Основные действия совершаются на следующий ход. Нужно планировать действия заранее и предвосхищать манёвры противника, чтобы быть в нужном месте и в нужное время. Ядерный пепел. Три могучие фракции располагают редким супероружием способным стирать города в пыль, превращать их в рассадник неизлечимых сразу или перемещать целые армии прямо в пропасть.

Дата релиза пока не сообщается, но в Steam уже есть страничка.