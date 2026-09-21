Dust till Dawn - хоррор про уборку с музыкой композитора Silent Hill получил дебютный трейлер

Студия Mac n Cheese Games представила Dust till Dawn — необычный хоррор, который сочетает уборку японской квартиры с сюрреалистичными кошмарами. Дебютный трейлер игры показали в рамках PC Gaming Show Tokyo Direct, а за музыку отвечает Акира Ямаока, известный по работе над серией Silent Hill.

В начале ролика Dust till Dawn выглядит как спокойный симулятор уборки. Игроку предстоит приводить в порядок японскую квартиру, возвращая разбросанные предметы на свои места. За тщательную работу можно получать небольшие денежные купюры, однако очень быстро привычные бытовые дела превращаются в нечто гораздо более тревожное.

По мере прохождения пространство начинает искажаться, а на экране появляются пугающие глаза и другие элементы хоррора. При этом сама задача никуда не исчезает: даже в разгар сверхъестественного хаоса игроку всё равно придётся продолжать уборку и поддерживать порядок.

Визуальный стиль Dust till Dawn сочетает эстетику начала 1990-х с искривлённой геометрией и атмосферой классических японских фильмов ужасов. Такой подход превращает обычную квартиру в постоянно меняющееся пространство, где даже знакомые предметы могут выглядеть угрожающе.

Разработкой занимается Mac n Cheese Games, известная также по survival horror Void Martyrs о монахинях в космосе. Dust till Dawn студия описывает как Spooky Clean 'Em Up — и по первому трейлеру это определение довольно точно передаёт необычную концепцию игры.

Дата выхода Dust till Dawn пока не объявлена. Игра уже получила страницу в Steam, где её можно добавить в список желаемого.