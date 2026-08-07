Тизер-трейлер кооперативного хоррора Dust Vein

Если вы ищете новую порцию адреналина для совместных игр, стоит обратить внимание на Dust Vein. Это новый проект от соло-разработчика, который уже получил страницу в Steam. В игре вас ждут интересный лор, уникальные механики и настоящее психологическое давление.
События игры разворачиваются вокруг загадочного космического «Ковчега» — последнего оплота человечества. Вы играете за дефектного клона, искусственно созданного биоагента. Спустя сотни лет после неизвестных катастрофических событий вас отправляют обратно на Землю с одной целью: найти источник таинственного сигнала и раскрыть секрет размножения (проект «Ева»).
Но на Земле вас ждут лишь мрачные подземные бункеры и шахты. Ковчег суров: вы должны постоянно «кормить Пащу», чтобы она позволила вам спуститься глубже к сигналу. Если вы не справитесь или опоздаете на спасательный лифт — Ковчег без жалости спишет вас как биоотходы, заменив на новую, более перспективную партию клонов.
Хотя игра концептуально вдохновлена формулой Lethal Company, разработчик внедрил в неё множество собственных идей. Каждый ваш спуск — это совершенно новый кошмар благодаря системе процедурной генерации и случайных событий.
Ключевые особенности:
- Голосовой чат и мимика: это, пожалуй, самая жуткая фишка игры. В голосовом чате вы слышите друзей с учётом расстояния. Однако угрозы способны копировать голос любого члена команды. Доверять нельзя никому, а поворачиваться спиной к товарищам по команде — смертельно опасно.
- Масштабы и Бестиарий: Как рассказал нам автор игры, на релизе планируется 3 уровня глубины погружения в шахты и бункеры. Вам будут противостоять около 10 различных типов монстров, каждый из которых имеет свою уникальную модель поведения (они не будут просто слепо бежать на игрока).
- Прогрессия и экипировка: Вы сможете расширять свою базу с помощью верстака, улучшать помощника — паука-курьера. В игре будет личный кабинет игрока, где можно выбирать скины. Также разработчик обещает около 50 предметов, многие из которых будут иметь свои уникальные функции.
Доверять нельзя никому, а поворачиваться спиной к товарищам по команде — смертельно опасно.
Согласен. Не нагибаться, не поворачиваться спиной, и не ронять мыло.
очередной без сюжетный высер