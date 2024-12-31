Прогрессивная Dustborn вышла в GOG и получила разгромные оценки: игроки называют её "woke-помойкой"

Как стало известно, студия Red Thread Games решила выпустить свою прогрессивную игру Dustborn в магазине GOG.
Неизвестно какого приёма ожидали разработчики, но Dustborn мгновенно столкнулась с волной критики: пользователи оставили множество негативных отзывов к игре, опустив её рейтинг до разгромного 1,8 из 5.
Dustborn ругают буквально за всё, называя игру жалкой пародией на Bully и Life is Strange, но особенно досталось механикам "отмены", которые являются базовыми в игре. Вот лишь некоторые из самых популярных отзывов:
Что будет, если взять все плохое в Life is Strange и умножить на десять? Вы получите игру, которая все равно будет намного веселее, чем Dustborn, наверное. Это, наверное, единственная игра, которая заставила меня пожалеть, что я не американец, не потому что в США особенно здорово находиться... но, по крайней мере, их налоговые деньги не пошли на оплату этого мусора. Нет, просто нет.
Давайте проигнорируем весь этот woke-шум, игра сама по себе очень токсична. Она восхваляет токсичное поведение, например, отмену людей, которые с вами не согласны, позволяет игроку изолировать других персонажей и даже запугивать их.
Меня бы не волновало, если бы игра была похожа на Bully из игр Rockstar, потому что игра показывает и пародирует такое поведение.
Налоговые деньги были использованы для финансирования этой игры. Для меня это одна из худших вещей в этой игре, которая является реальной вещью, которую можно купить за деньги под видом развлечения и хорошего. Скорее всего, ВАШИ деньги были использованы для финансирования этой игры. Подумайте об этом.
Она плохая, она ужасная, персонажи ужасные, и в целом игра действительно является чем-то, что будет изучено в будущем в качестве примера того что НЕ нужно делать при создании видеоигры (я надеюсь, во всяком случае). Это худшая игра из когда-либо созданных.
Этот потрясающий шедевр подчеркивает нытье, плач и отмену как механику. Геймеры переняли эту механику, отменив этот мусорный бак с грязью.
Игра доступна на PC, Xbox Series X|S и PS5.
когда то "прогрессивными" были игры с инновациями геймплея - строительством, исследованием, открытым миром, интересными механиками, а сейчас это означает что там будет петушье, фемки и обезьяны.
Только вокенутое инлюзивное лгбтешное лицо могло назвать этот уродский кусок кода "прогрессивным".
Ну игра реально фигня
Странно, что в стиме в основном хорошие отзывы. Видимо проплачены.
Возможно, так есть, отзывы выглядят довольно подозрительные, от игры которая уже простые игроки разнесли её в пух и прах, которые хотят нормальные игры, а не манифесты от либеральных людей в играх.
После помойного сталкера с его 86% положительных отзывов на релизе, я уже и стиму не верю. Ну не может такая помойка иметь такие оценки. Главное правило не делать предзаказы и не играть на релизе. Время пройдет и покажет, что на самом деле представляет из себя игра.
Поздравляю вас, Red Thread Games, вы пробили очередное дно, скоро надеюсь что вы закроете свою компанию, потому что ваша репутация уже не отмоется — Навсегда
Ну, это было предсказуемо.
>Прогрессивная Dustborn вышла в GOG и получила разгромные оценки: игроки называют её "woke-помойкой"
Так ей и надо.
Такие проекты специально сделаны для отвлечения внимания, ну типа "в Baldurs Gate 3 тоже есть нетрадиционные отношения, но это же не уровень Dustborn, так что отличная игра" Не, игра супер (BG3), но наличия повесточных персов это не отменяет)
Просто показывают нам как оно может выглядеть по уровням - без повестки | с умеренной повесткой | ультрарадужное дерьмецо, и мало-помалу уровень с умеренной превращается в норму, а без повестки отправляется на помойку(
Когда представил лица издателей, которые ввалили кучу бабла в повесточных консультантов, а в итоге обосрались
Что такое wokeism