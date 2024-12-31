Прогрессивная Dustborn вышла в GOG и получила разгромные оценки: игроки называют её "woke-помойкой"

Как стало известно, студия Red Thread Games решила выпустить свою прогрессивную игру Dustborn в магазине GOG.

Неизвестно какого приёма ожидали разработчики, но Dustborn мгновенно столкнулась с волной критики: пользователи оставили множество негативных отзывов к игре, опустив её рейтинг до разгромного 1,8 из 5.

Dustborn ругают буквально за всё, называя игру жалкой пародией на Bully и Life is Strange, но особенно досталось механикам "отмены", которые являются базовыми в игре. Вот лишь некоторые из самых популярных отзывов:

Что будет, если взять все плохое в Life is Strange и умножить на десять? Вы получите игру, которая все равно будет намного веселее, чем Dustborn, наверное. Это, наверное, единственная игра, которая заставила меня пожалеть, что я не американец, не потому что в США особенно здорово находиться... но, по крайней мере, их налоговые деньги не пошли на оплату этого мусора. Нет, просто нет.

Давайте проигнорируем весь этот woke-шум, игра сама по себе очень токсична. Она восхваляет токсичное поведение, например, отмену людей, которые с вами не согласны, позволяет игроку изолировать других персонажей и даже запугивать их.



Меня бы не волновало, если бы игра была похожа на Bully из игр Rockstar, потому что игра показывает и пародирует такое поведение.

Налоговые деньги были использованы для финансирования этой игры. Для меня это одна из худших вещей в этой игре, которая является реальной вещью, которую можно купить за деньги под видом развлечения и хорошего. Скорее всего, ВАШИ деньги были использованы для финансирования этой игры. Подумайте об этом.



Она плохая, она ужасная, персонажи ужасные, и в целом игра действительно является чем-то, что будет изучено в будущем в качестве примера того что НЕ нужно делать при создании видеоигры (я надеюсь, во всяком случае). Это худшая игра из когда-либо созданных.

Этот потрясающий шедевр подчеркивает нытье, плач и отмену как механику. Геймеры переняли эту механику, отменив этот мусорный бак с грязью.

Игра доступна на PC, Xbox Series X|S и PS5.